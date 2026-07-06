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กอ.รมน. เปิดหลักสูตร “สบม. รุ่นที่ 1” ยกระดับผู้นำด้านความมั่นคง ผนึกความร่วมมือรัฐ–เอกชน สร้างเครือข่ายเพื่อความมั่นคงของประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างผู้บริหารหน่วยงานด้านความมั่นคงภายใน (สบม.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงในทุกมิติ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างทุกภาคส่วน

พิธีเปิดการอบรมจัดขึ้นตามที่ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. โดยมี พล.อ.สิรภพ ศุภวานิช จเร กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี ขณะที่ พล.ต.วิรัช วทัญญู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง กอ.รมน. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตรว่า มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคง ส่งเสริมการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรดังกล่าวครอบคลุมประเด็นความมั่นคงที่สำคัญในปัจจุบัน อาทิ ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ ขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์ (สแกมเมอร์) ตลอดจนสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน พร้อมยกระดับการประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร สบม. รุ่นที่ 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 100 คน ประกอบด้วยผู้แทนจาก กอ.รมน. จำนวน 45 คน ข้าราชการพลเรือน 35 คน และผู้แทนภาคเอกชน 20 คน กำหนดจัดการอบรมเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2569 โดยมี พล.ต.มโนรถ สุทธิสำแดง เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ทำหน้าที่กำกับดูแลและให้คำปรึกษาตลอดการอบรม
ในส่วนของภาคเอกชน นางสาวนภัค บุญณัชนิธินาถ ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งสะท้อนถึงนโยบายของ กอ.รมน. ที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย และเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกับภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม

การเปิดอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างผู้บริหารหน่วยงานด้านความมั่นคงภายใน (สบม.) รุ่นที่ 1 นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ กอ.รมน. ในการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ให้มีวิสัยทัศน์ เข้าใจบริบทด้านความมั่นคงในมิติต่าง ๆ และสามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "สร้างความมั่นคง ด้วยปัญญา"






กอ.รมน. เปิดหลักสูตร “สบม. รุ่นที่ 1” ยกระดับผู้นำด้านความมั่นคง ผนึกความร่วมมือรัฐ–เอกชน สร้างเครือข่ายเพื่อความมั่นคงของประเทศ
กอ.รมน. เปิดหลักสูตร “สบม. รุ่นที่ 1” ยกระดับผู้นำด้านความมั่นคง ผนึกความร่วมมือรัฐ–เอกชน สร้างเครือข่ายเพื่อความมั่นคงของประเทศ
กอ.รมน. เปิดหลักสูตร “สบม. รุ่นที่ 1” ยกระดับผู้นำด้านความมั่นคง ผนึกความร่วมมือรัฐ–เอกชน สร้างเครือข่ายเพื่อความมั่นคงของประเทศ
กอ.รมน. เปิดหลักสูตร “สบม. รุ่นที่ 1” ยกระดับผู้นำด้านความมั่นคง ผนึกความร่วมมือรัฐ–เอกชน สร้างเครือข่ายเพื่อความมั่นคงของประเทศ