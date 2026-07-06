กอ.รมน. เปิดหลักสูตร “สบม. รุ่นที่ 1” ยกระดับผู้นำด้านความมั่นคง ผนึกความร่วมมือรัฐ–เอกชน สร้างเครือข่ายเพื่อความมั่นคงของประเทศ

ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างผู้บริหารหน่วยงานด้านความมั่นคงภายใน (สบม.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงในทุกมิติ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างทุกภาคส่วน
พิธีเปิดการอบรมจัดขึ้นตามที่ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. โดยมี พล.อ.สิรภพ ศุภวานิช จเร กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี ขณะที่ พล.ต.วิรัช วทัญญู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง กอ.รมน. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตรว่า มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคง ส่งเสริมการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศอย่างเป็นระบบ
หลักสูตรดังกล่าวครอบคลุมประเด็นความมั่นคงที่สำคัญในปัจจุบัน อาทิ ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ ขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์ (สแกมเมอร์) ตลอดจนสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน พร้อมยกระดับการประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร สบม. รุ่นที่ 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 100 คน ประกอบด้วยผู้แทนจาก กอ.รมน. จำนวน 45 คน ข้าราชการพลเรือน 35 คน และผู้แทนภาคเอกชน 20 คน กำหนดจัดการอบรมเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2569 โดยมี พล.ต.มโนรถ สุทธิสำแดง เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ทำหน้าที่กำกับดูแลและให้คำปรึกษาตลอดการอบรม
ในส่วนของภาคเอกชน นางสาวนภัค บุญณัชนิธินาถ ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งสะท้อนถึงนโยบายของ กอ.รมน. ที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย และเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกับภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม
การเปิดอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างผู้บริหารหน่วยงานด้านความมั่นคงภายใน (สบม.) รุ่นที่ 1 นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ กอ.รมน. ในการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ให้มีวิสัยทัศน์ เข้าใจบริบทด้านความมั่นคงในมิติต่าง ๆ และสามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "สร้างความมั่นคง ด้วยปัญญา"