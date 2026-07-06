“พล.อ.อดุลย์” ชื่นชมศักยภาพทหารอากาศ ย้ำเอกภาพทุกเหล่าทัพ คือหัวใจความมั่นคงและการปกป้องอธิปไตย

“รมว.กลาโหม” ตรวจเยี่ยมทอ. ชื่นชมศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของทหารอากาศ ย้ำเอกภาพทุกเหล่าทัพคือหัวใจความมั่นคงและการปกป้องอธิปไตย สร้างความเชื่อมั่นให้ปชช.และนานาชาติ ภายใต้นโยบาย “ทำทันที รวมเป็นหนึ่ง จึงชนะ”
วันนี้( 6 ก.ค.) พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ พร้อมประกอบพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ วางพวงมาลาถวายสักการะ ณ อนุสาวรีย์ทหารอากาศ วางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และอัฐิธาตุ ก่อนมอบเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของกองทัพอากาศ
ในการบรรยายสรุป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับฟังผลการดำเนินงาน การพัฒนาขีดความสามารถ และการเตรียมความพร้อมของกองทัพอากาศ พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บังคับบัญชาและกำลังพล โดยเน้นย้ำให้กองทัพมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจในการปกป้องอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ และความมั่นคงของประชาชนในทุกมิติ ตลอดจนเสริมสร้างการบูรณาการการปฏิบัติระหว่างทุกเหล่าทัพ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพอากาศ ว่า “ขอบคุณกองทัพอากาศ ที่ทำให้รู้ว่าเรามีทหารไว้ทำไม ศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของทหารอากาศ” พร้อมกล่าวว่า สิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไม่ใช่เพียงขีดความสามารถของแต่ละเหล่าทัพ แต่คือความร่วมมือและความเป็นเอกภาพของกำลังพลทุกเหล่าทัพในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน
“ความประทับใจของผม คือความร่วมมือของทุกเหล่าทัพ หน้าที่ของพวกเราคือสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชน และให้สากลยอมรับในแนวทางของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาชายแดน”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวในตอนท้ายว่า “ความมั่นคงและเข้มแข็งของกองทัพ เกิดจากความสามารถของกำลังพล ความเป็นเอกภาพของทุกเหล่าทัพ และการสนับสนุนของพี่น้องประชาชน”
การตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามการปฏิบัติงานของเหล่าทัพตามนโยบาย “ทำทันที รวมเป็นหนึ่ง จึงชนะ” เพื่อเสริมสร้างความพร้อมของกองทัพไทย ยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่ากองทัพไทยมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนสามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์