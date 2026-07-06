นายกฯ "ชณทัต" ที่ก่อคดีฉาวเคยเป็นผู้ติดตามนานแล้ว สไตล์ทำงานไม่ตรงภท. แอบอ้างดำเนินคดีได้

"อนุทิน" รับ ‘ชณทัต’ ที่ก่อคดีฉาว เคยเป็นผู้ติดตามนานมาแล้ว เคยเจอตามงานแค่รับไหว้ บอก สไตล์ทำงานไม่ตรงกับภูมิใจไทยไม่ได้ ลั่น หากนำชื่อไปอ้างผู้เสียหายดำเนินคดีตามกฏหมายได้
วันนี้ (6ก.ค.) เมื่อเวลา 16.20 น.ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายชณทัต ปัทะมะภูวดล อดีตคณะทำงานไปทำร้ายผู้สื่อข่าวและเคยมีคดีลักทรัพย์ นายกฯได้รับทราบข่าวหรือไม่ ว่า เมื่อสักครู่มีคนมากระซิบบอก แต่ไม่ได้ให้ความสนใจ เพราะมันไม่มีจริง นายชณทัตเคยมาเป็นผู้ติดตามตนเมื่อนานมาแล้ว สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ให้เขามีส่วนร่วมในการทำงาน เพราะสไตล์การทำงาน ไม่สามารถทำงานในรูปแบบพรรคภูมิใจไทยได้ เราจึงไม่ได้ให้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งปี 2562 ทั้งนี้ ตนไม่สนิทเลย ชื่ออะไรก็จำไม่ได้ รู้จักเวลาเจอตามงาน เขาก็มายกมือไหว้ เราก็ต้องรับไหว้ และทักทายกันว่าสบายดีไหม อะไรไหมเท่านั้นเอง
เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่เขาแอบอ้างว่าเป็นอดีตคณะทำงานนายกฯ นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าเขาไปแอบอ้างแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย มันก็มีกฎหมาย คนที่ได้รับความเสียหายก็ต้องดำเนินคดีกับเขา