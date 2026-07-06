"อนุทิน" น้อมรับผลโพลคะแนนิยมตก ขู่ รมต.โลกลืม เดี๋ยวนายกฯ จะลืมบ้าง ย้ำทำงานเก่งไม่สื่อสารไม่ได้

ถ้าเป็น รมต.โลกลืม นายกฯ ก็จะลืมบ้าง! ”อนุทิน" น้อมรับผลโพลคะแนนวูบ กระจกสะท้อนปัญหา สั่ง รมต.ปรับกลยุทธ์ ทำงานเก่งแต่ไม่สื่อสารก็ไม่ได้ ย้ำปรับ ครม.ดูที่ผลงาน-ความทุ่มเท ไม่ใช่สมบัติผลัดกันชม เริ่มส่งสัญญาณเตือนจับเข้าห้องเย็นแล้ว จ่อแนะ รมต.กินลาบกับสื่อสร้างความคุ้นเคย
วันนี้ (6ก.ค.) เมื่อเวลา 16.20 น. ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีผลสำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพลคะแนนของตัวนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยลดลงว่า โพลเหมือนกระจกส่องตัวเอง วันนี้ต้องขอบคุณผู้ทำโพลและผู้ที่ให้การทำโพล มันสะท้อนก็ต้องฟัง เราเคยป๊อปปูลาร์แล้ว วันนี้ป๊อปปูลาร์น้อยลงแสดงว่ามีปัญหาตรงไหน เราก็ต้องมานั่งเร่งแก้ไขตรงนั้นจะบอกว่าไม่สนใจโบว์ซึ่งตนสนใจโทรมามาตลอดเพราะผมก็มาจากโพ 2% ตอนนี้โชคดียังเหลือ 21% ก็อย่าให้มันลงกลับไปที่ 2% ต้องเร่งทำให้กลับไปที่เดิมให้มากที่สุด แต่ผลของโพที่สะท้อนมาผมไม่ได้บอกว่าจะต้องไปแข่งกับท่านนั้นท่านนี้ท่านโน้นเอาเป็นว่าจาก 26% ลงมาเหลือ 21% ก็หายไป 5% แล้วมันต้องมีอะไรแน่นอนก็ต้องไปแก้ไข
เมื่อถามว่า นายกคิดว่า 5% ที่หายไปเกิดจากจุดไหน นายอนุทิน กล่าวว่า คงหลายๆเรื่อง บางทีเราสื่อสารไม่ชัดเจนไม่เต็มที่ คิดว่าประชาชนไม่ถือสาหาความก็อาจไม่ได้เน้นตรงนั้น ส่วนที่ดีๆดันไม่สื่อสาร วันนี้ก็คอมเพลนไปหลายคน เพราะวันนี้จีดีพีก็โต เงินลงทุนต่างชาติ มาเมืองไทย ก็เพิ่มมากขึ้น ตลาดหุ้นก็เสถียรขึ้นมาอยู่เหนือ 1,600 จุด เรื่องการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศก็สูงขึ้น การเข้าสู่ OECD ก็ได้รับการยืนยันสนับสนุนจากแทบทุกประเทศที่ได้พบ และวันนี้ตนก็พบเอกอัครราชทูตสามประเทศรวมถึงผู้จัดการใหญ่เวิลด์ Economic ฟอรั่ม ทุกคนต่างเชื่อมั่นใจ และเชื่อมั่นต่อประเทศไทยว่ามีอนาคตที่สดใส มีโอกาสที่ดี เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคและในโลกนี้ เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องที่เป็นภาระ เรื่องที่คอยดึงให้เราถอยหลัง ก็พยายามสลัดมันให้ออก โดยกำจัดสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้และไปเน้นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุด
เมื่อถามว่าจะปรับกลยุทธ์สื่อสารกับประชาชนอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องถือว่ายังสื่อสารไม่ดีก็ต้องยอมรับ ต้องพยายาม ซึ่งวันนี้ตนก็เชิญรัฐมนตรีมาประชุมแทบทุกคน ถ้ายังเป็นรัฐมนตรีโลกลืม นายกฯก็จะลืมบ้าง ถ้านายกฯลืมก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาในคณะรัฐมนตรี ก็ ที่นี่ไม่ใช่ต้องมานั่งคุยกัน แต่คณะรัฐมนตรีชุดนี้เพิ่งทำงานมา 2 เดือน การตัดสินใจหรือทำอะไรขึ้นมา เราต้องอธิบายเขาให้ได้ครบหมด สมมุติตนจะปรับคณะรัฐมนตรี จะให้ใครออก คนนี้เข้า แต่ตรงนี้ไม่ใช่สมบัติผลัดกันชม ตนต้องอธิบายเขาได้ว่าทำไมถึงไม่ควรอยู่ในตำแหน่งต่อไป
เมื่อถามว่าได้เตือนรัฐมนตรีกระทรวงที่โลกลืมไปแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็เริ่มเตือนตั้งแต่ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา วันนี้ก็จะเตือนอีกเพราะวันนี้มีเรื่องผลของโพลเข้ามา เดี๋ยวก็ต้องมีคนบอกว่าเรื่องโพลก็มักจะออกมาเช่นนี้ แต่ตนสนใจทุกโพลแม้เป็นโพลตามตำบลก็ ต้องให้ความสนใจ เพราะถ้าเขาไม่สนใจเขาไม่ติดตามเราเขาก็จะมาติติงเราไม่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนจะต้องพูดกับเขาเพราะการสื่อสารของตนไม่ใช่แค่กับประชาชน แต่ต้องสื่อสารกับทีมของตนว่ามันชักจะไม่ใช่ มันเป็นแบบนี้ตนก็ต้องบอกเขา ขณะที่พรรคภูมิใจไทย ซึ่งไม่นับพรรคร่วมเพราะพรรคร่วมก็ต้องไปรับผิดชอบตรงนั้น อย่างภูมิใจไทยมีรัฐมนตรี 27-28 คน ถ้าคนหนึ่งหมั่นสื่อสารก็ได้ 28 ข่าวแล้ว บางทีทำไมรัฐมนตรีไม่มีข่าวสื่อสารออกไปแต่มาสื่อสารกับตนอย่างเดียว ทุกคนทำงานหมดแต่ไม่สื่อสารออกไป เราก็ต้องให้เขาปรับปรุงตัวตรงนี้
เมื่อถามว่าจะถือโอกาสแจ้งต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเลยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละพรรค แต่อันนี้เป็นเรื่องภายใน เพราะพรรคเป็นคนเลือกรัฐมนตรีมาดำรงตำแหน่ง เรื่องการทำงานคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องทางราชการ
เมื่อถามว่าจะใช้เวลาประเมินคณะรัฐมนตรีชุดนี้เท่าไหร่ นายอนุทิน กล่าวว่า “ไม่นานหรอกครับ ก็มีหลักปฏิบัติอยู่ทั่วไป เชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้น อย่างที่ผมเรียน ตั้งใจทำงาน แต่ทำงานแล้วไม่ขยายความ ไม่สื่อสาร ผมยืนยันว่ารัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยทุกคนไม่มีใครอยู่เฉยอย่างแน่นอน แต่ต้องสื่อสารด้วย ต้องเป็นหลวงรอบรู้ ไม่ใช่ว่าทำงานเก่งแต่ไม่พูดไม่จาไม่สื่อสาร ทำคนเดียวอย่างนี้ก็ไม่ได้”
เมื่อถามว่านายอนุทินรู้สึกเหมือนพูดอยู่คนเดียวในทุกๆเรื่องหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “ผู้สื่อข่าวก็ไปถามรัฐมนตรีคนอื่นบ้าง มัวถามแต่ผม ผมก็เกรงใจ พวกเราเหมือนพี่น้องกัน บางทีผมอยากเดินหนีผู้สื่อข่าว ขึ้นรถไปผมก็นั่งปาดน้ำตาว่าวันนี้เราไม่ค่อยไนท์กับน้องๆเลย ก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้น แต่สื่อก็ต้องดูว่างานอะไรหากเป็นเศรษฐกิจก็ถาม รมว.คลัง รมว.พาณิชย์บ้าง อย่างที่บอกพวกนั้นก็ไม่เคยไปกินลาบกับผู้สื่อข่าว มีแต่ผมไปกิน เดี๋ยวต้องให้เขาสร้างความคุ้นเคย”
เมื่อถามว่าในส่วนของประธานคณะกรรมาธิการของพรรคภูมิใจไทย ตอนนี้ก็เหมือนทำงานกันคึกคักขึ้น จะมีโอกาสที่คนเหล่านี้ได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่าพรรคการเมืองยิ่งใหญ่ก็ต้องยิ่งให้สมาชิกได้แสดงฝีมือและผลงาน เมื่อถามว่า ยึดหลักอะไรหากจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี นายอนุทิน กล่าวว่า ผลงาน ความสามารถ ความทุ่มเท เมื่อถามย้ำว่ามีรัฐมนตรีที่เข้าข่ายต้องถูกเตือนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า จะให้ตนพูดตรงนี้ได้อย่างไร ตนเตือนก็เข้าห้องเย็นของตน