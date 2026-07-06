ร้องเรียน กกต.ร้อยเอ็ด สอบผู้สมัครนายก อบจ. ปมโอนงบฯ ก่อนพ้นตำแหน่ง

ศึกเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 นี้ เริ่มมี
ความเคลื่อนไหว หลังผู้สมัครรายหนึ่งยื่นเรื่องร้องเรียนคู่แข่ง กล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ก่อนหมดวาระการดำรงตำแหน่งเดิม
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 นายบุญชิด อุทัศพัฒนะ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลข 3 ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอให้ตรวจสอบผู้สมัครหมายเลข 1 คือ นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมาตั้งแต่ปี 2565 และพ้นจากตำแหน่งด้วยการลาออกเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ในหนังสือร้องเรียน ระบุว่า ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 29 พฤษภาคม 2569 ซึ่งอยู่ในช่วง 90 วัน ก่อนพ้นตำแหน่ง นายเศกสิทธิ์ฯ ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายจากหลายแผนงาน รวม 2 ครั้ง คิดเป็นวงเงินรวมกว่า 29 ล้านบาท ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการใหม่ในพื้นที่หลายอำเภอ อาทิ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 232 ชุด และโครงการก่อสร้าง-ปรับปรุงถนนหลายสายในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอโพนทอง อำเภอเมืองสรวง และอำเภออื่นๆ
ผู้ร้องระบุในหนังสือว่า การดำเนินการดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตามมาตรา 64(1) และ มาตรา 65 วรรค สอง ซึ่งห้ามผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโครงการใหม่ในลักษณะที่อาจจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ภายใน 90 วันก่อนครบวาระหรือก่อนลาออกจากตำแหน่ง จึงขอให้ กกต.จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการสืบสวน สอบสวน และพิจารณาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งรายดังกล่าว