ไบเออร์ ยกทัพ “Berocca Guard Troop” รณรงค์เสริมภูมิคุ้มกันด้วย Berocca IMMU D+ ให้คนเมืองใช้ชีวิตได้เต็มที่

เพื่อรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของคนเมือง ทั้งมลภาวะ ความเร่งรีบ และสภาพอากาศที่แปรปรวนช่วงฤดูฝน บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด จึงจัดกิจกรรม “Berocca Guard Troop” ลงพื้นที่ย่านธุรกิจและแหล่งไลฟ์สไตล์สำคัญของกรุงเทพฯ อาทิ พระราม 9 รัชดา เพลินจิต สีลม และอโศก ชวนคนเมืองหันมาปกป้องร่างกายและเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ไบเออร์ได้แนะนำวิธีดูแลสุขภาพแบบง่ายในชีวิตประจำวัน พร้อมตอกย้ำความสำคัญของการเสริมภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “Berocca IMMU D+” บีรอคคา อิมมู ดี พลัส ชนิดเม็ดฟู่ละลายน้ำ รสส้ม มาพร้อมวิตามินและแร่ธาตุ “Triple Action” ได้แก่ วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัม วิตามินดี 400 IU และซิงค์ (Zinc) 10 มิลลิกรัม
“Berocca IMMU D+” บีรอคคา อิมมู ดี พลัส เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตในเมือง ต้องอยู่ในพื้นที่แออัด เดินทางบ่อย พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่น ฝนตก อากาศร้อนจัด หรืออากาศเย็นจัด ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน
ไบเออร์สนับสนุนแนวคิดการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน โดยมุ่งเน้นให้คนไทยดูแลตัวเองได้อย่างง่ายและต่อเนื่อง เพื่อเสริมความพร้อมของร่างกายในการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในทุกวัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “Berocca IMMU D+” บีรอคคา อิมมู ดี พลัส ชนิดเม็ดฟู่ละลายน้ำ รับประทานง่าย มีให้เลือกทั้งขนาด 15 เม็ด 45 เม็ด และแบบซองพกพา 2 เม็ด หาซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าออนไลน์
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สามารถปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญควบคู่ไปด้วย เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม หรือหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกที่เว็บไซต์ www.berocca.co.th