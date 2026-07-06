รู้แล้ว “ศ.”นายกฯ สำรอง คือใคร?! ** มนต์ลิเกเสื่อม "เสี่ยหนู" เรตติ้งฮวบ ประชาชนเบือนหน้าหนี เซ่นพิษสารพัดปมฉาว

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ รู้แล้ว “ศ.”นายกฯ สำรอง คือใคร?!
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีกระแสข่าวว่า รัฐบาลกำลังต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนัก ถึงขั้นต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี พร้อมปล่อยชื่อ “นายกฯสำรอง” ว่า อักษรย่อ “ศ.”
หากย้อนกลับไปดูถึงเรื่องราวที่ฉุดกระแสความนิยมของพรรคภูมิใจไทย และตัวนายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” โดยตรงจนอาจทำให้อยู่ในตำแหน่งนายกฯไม่ได้ ก็มี ตั้งแต่เรื่อง เขากระโดง ที่นายกรัฐมนตรี มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ที่นั่น
ไล่เรียงมาเรื่อง “ฮั้ว สว.”... เรื่องโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ อธิบดี ผู้ว่าฯ ยันนายอำเภอ เพื่อหวังผลเลือกตั้ง ทั้งยังมีไลน์หลุด “ช่วยน้ำเงินด้วย” ออกมาฟ้องว่า มีการใช้ข้าราชการเป็นมือเป็นไม้ ช่วยให้ชนะเลือกตั้ง
ช่วงวิกฤตสงครามตะวันออกกลาง ก็มีเรื่องกักตุนน้ำมัน แบบ “ปล้นประชาชน” ซึ่งจนถึงวันนี้ก็ยังจับใครไม่ได้... เรื่องโครงการ TH-AI Passport 1,600 ล้านบาท ของกระทรวงดิจิทัลฯ ในกำกับดูแลของ “ไชยชนก ชิดชอบ” ที่ส่อฮั้วประมูล แต่ “อนุทิน” ก็ออกโรงมาปกป้องให้เดินหน้าต่อไป
และล่าสุดที่กำลังเป็นประเด็นร้อน คือ เรื่องทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น ของกระทรวงมหาดไทย ที่ “อนุทิน” เป็นเจ้ากระทรวง ทั้งในช่วงที่มีการจัดสอบ และช่วงที่จับได้ว่ามีการทุจริต...ซึ่ง “อนุทิน” ก็พยายามตัดตอน ไม่ให้เรื่องมาถึงตัว
แต่เรื่องที่อยู่ในไทม์ไลน์ ที่อาจทำให้ “อนุทิน” ตกเก้าอี้ จนทำให้มีกระแสข่าว “นายกฯสำรอง” ก็คือ เรื่อง พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ที่รัฐบาลอ้างว่า จะนำเงินส่วนนี้ ไปใช้เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เช่น โครงการไทยช่วยไทยพลัส รวมถึงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด
ขณะที่ฝ่ายค้านเห็นว่า เรื่องช่วยเหลือเยียวยา บรรเทาความเดือร้อนประชาชนนั้น ยอมรับได้ว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน แต่เรื่องการเปลี่ยนผ่านในด้านพลังงานนั้น ควรจะมีการนำเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาให้รอบคอบ
ฝ่ายค้านจึงยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาว่าเป็นกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนจนต้องออกเป็นพ.ร.ก.หรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้รับไว้พิจารณา และมีกำหนดการวินิฉัยชี้ขาดเรื่องดังกล่าวใน วันที่ 9 ก.ค.นี้
หากผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ออกมาในทางลบ “อนุทิน” ก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง
แต่ถ้าผลการตัดสินออกมาเป็นบวก “อนุทิน” ก็ยังมีด่านที่ 2 ให้รอลุ้นระทึก ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ว่า กกต. จะส่งเรื่อง “ฮั้วสว.” ให้ศาลฎีกาพิจารณาหรือไม่ ถ้าเรื่องถึงมือศาลฎีกา “อนุทิน” อาจถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน เพราะมีชื่อถูกเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วย
คราวนี้มาดูเรื่อง นายกฯสำรอง ที่ตามกระแสข่าวระบุว่ามีชื่อย่อ “ศ.” หากไปไล่เรียงดูตามระบบ หมายถึง ดูชื่อ แคนดิเดตนายกฯ ที่แต่ละพรรคการเมืองยื่นรายชื่อต่อ กกต. ก่อนการเลือกตั้ง ก็มีอยู่คนเดียว คือ “ศิริกัญญา ตันสกุล” แคนดิเดตนายกฯ ของพรรคประชาชน
ถ้ารัฐบาลยังเป็นพรรคการเมืองเดิมที่จับขั้วกันอยู่ตอนนี้ ชื่อ “ศิริกัญญา” ก็ไม่ใช่นายกฯแน่
ส่วนพรรคภูมิใจไทย นอกจาก “อนุทิน” แล้วก็มี “สีหศักดิ์ พวงเกตแก้ว” ส่วน “ศุภจี สุธรรมพันธุ์” ไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกฯ
ขณะที่แคนดิเดตนายกฯของพรรคเพื่อไทยก็มี “ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์-สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ - จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์”
แคนดิเดตยายกฯของทั้งสองพรรคนี้ ไม่มีชื่อใคร ที่ขึ้นต้นด้วย “ศ.”
จึงมีการวิเคราะห์ ตีความกันว่า “ศ.” อาจไม่ใช่ตัวอักษรขึ้นต้นของชื่อ แต่อาจหมายถึงคนที่มีอักษร “ศ.”อยู่ในชื่อก็ได้
ถ้าเช่นนั้น บุคคลที่เข้าข่ายเป็นนายกฯสำรอง ก็คือ “สีหศักดิ์” จากพรรคภูมิใจไทย และ“ยศชนัน” จากพรรคเพื่อไทย และถ้าเป็นสองคนนี้ ใครจะมีโอกาสมากกว่ากัน...
“สีหศักดิ์” จากพรรคสีน้ำเงินที่เป็นแกนนำ ส่วน “ยศชนัน” ถูกวางตัวให้เป็นทายาทการเมืองของตระกูลชินวัตร ซึ่งตอนนี้ “ทักษิณ ชินวัตร” ก็พ้นโทษแล้ว จากการที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งล่าสุด
หาก“อนุทิน”ตกเก้าอี้ในวันที่ 9 ก.ค.นี้ หรืออีก 3-4 เดือนข้างหน้า มาดูกันว่า “ศ.” ไหนจะได้เป็นนายกฯ
++ มนต์ลิเกเสื่อม "เสี่ยหนู" เรตติ้งฮวบ ประชาชนเบือนหน้าหนี เซ่นพิษสารพัดปมฉาว
เสียงสะท้อนจากมหาชนคนไทยที่ผ่าน "นิด้าโพล" ครั้งล่าสุด (5ก.ค.) แสดงให้เห็น คณะลิเกสีน้ำเงิน และ "เสี่ยหนู" อนุทิน ชาญวีรกูล อาการหนักเข้าขั้น วันนี้“ไร้มนต์เสน่ห์”จะเรียกแม่ยก แถมผลงานก็ไม่เข้าตาประชาชีเอาเสียเลย!
อุตส่าห์ชนะเลือกตั้ง พลิกขั้วจัดตั้งรัฐบาลได้ดิบได้ดีเป็นถึง “รัฐบาลสีน้ำเงิน” มีอำนาจวาสนาล้นมือ แต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีผลงานชิ้นโบแดงอะไรให้คนไทยรู้สึก “ภูมิใจ" ได้สมชื่อพรรคเลยสักนิด มีแต่เรื่องชวนให้ประชาชนอับอายขายขี้หน้ากันรายวัน!
ในคำถามที่ว่า ประชาชนจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ชื่อของ "เสี่ยหนู อนุทิน" ร่วงหล่นมาอยู่ อันดับ 2 ได้ไปแค่ร้อยละ 21.68 เท่านั้น โดนคู่แข่งอย่าง “เท้ง- ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ” จากพรรคประชาชน แซงลิ่ว ขึ้นอันดับ 1 ไปที่ร้อยละ 26.08
ทั้งๆที่ “เท้ง”ณัฐพงษ์ ก็แทบไม่ได้ขยับตัวทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน หรือมีบทบาทอะไรเลยด้วยซ้ำ! ขนาดฝ่ายค้านอยู่เฉยๆ เรตติ้งยังพุ่งแซงหน้า แล้วคิดดูเถอะว่า ฝั่งรัฐบาลอย่าง “อนุทิน”ทำอีท่าไหน ถึงปล่อยให้คะแนนความนิยมไหลโจ๊กขนาดนี้ ?
คำตอบก็เห็นๆ กันว่า เพราะสารพัดปมฉาว ไล่มาตั้งแต่...
ปมที่ดินเขากระโดง ที่ยืดเยื้อชวนให้กังขาไม่จบไม่สิ้น
ปมฉาวฮั้วเลือกสว. สีน้ำเงินกินรวบสภาสูง ปม "ไอ้โม่ง' กักตุนน้ำมัน ซ้ำเติมปากท้องประชาชน
โครงการเพื่อ "ลูกนก" TH-AI passport ที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ขมคอ และล่าสุดกับ มหากาพย์ "โกงสอบท้องถิ่น" ที่คนสิ้นศรัทธา!
พอเขยิบไปส่องคะแนนนิยมพรรค ก็ยิ่งช้ำเลือดช้ำหนองเข้าไปใหญ่! พรรค"ส้ม" หรือ พรรคประชาชน คว้าอันดับ 1 ไปแบบชิลๆ ด้วยคะแนนร้อยละ 34.80 ทิ้งห่างพรรคภูมิใจไทยที่รั้ง อันดับ 2 ซึ่งได้ไปเพียงร้อยละ 17.00 ห่างชนิดไม่เห็นฝุ่น แถมคะแนนของภูมิใจไทยในตอนนี้ ยังโดนเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอย่าง "พรรคเพื่อไทย" อันดับ 3 ที่ได้ร้อยละ 16.84 ไล่บี้มาติดๆ ชนิดหายใจรดต้นคอ ห่างกันแค่เศษจุดทศนิยมด้วยซ้ำไป
เห็นเรตติ้งแบบนี้แล้วบอกได้คำเดียวเลยว่า ถ้า "คณะลิเกสีน้ำเงิน" ยังไม่เลิกเล่นละคร ขยันทำแต่เรื่องฉาว แม่ยกที่เคยเย้วๆ ก็คงพร้อมใจโบกมือลา มนต์ขลังที่อวดอ้างสรรพคุณนักหนาคงเหลือแค่ "มนต์เสื่อม" รอวันเจ๊งสลายไปตามกาลเวลาเท่านั้นเอง
ซูเปอร์โพล -ไอโอปากแจ๋วทั้งหลาย ก็ช่วยไม่ไหวแล้ว!!.