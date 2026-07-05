ภูมิใจไทยปัดข่าวลือนายกฯ "ศ." ย้ำมีแคนดิเดตคนเดียวคือ อนุทิน

ปธ.วิปรัฐบาล “กรวีร์” ลั่นพรรคภูมิใจไทย ไม่มี "ศ." มีแต่ "อ.อนุทิน" จวกพวกหวังสร้างแรงกระเพื่อมการเมือง ย้ำ เชื่อมั่นฝ่ายบริหาร เดินหน้าทำงานครบวาระ ชี้หยุดหลอก หยุดลวง หยุดลือ ที่ไม่มีวันเปลี่ยนความจริงได้
วันนี้ (5 ก.ค.) นายกรวีร์ ปริษนานันากุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทยและ ประธานวิปรัฐบาล โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงกรณีข่าวลือ ชื่อสำรอง ศ. เสียบตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ว่า พรรคนี้ไม่มี "ศ." มีแต่ "อ.อนุทิน"
ช่วงนี้มีคนพยายามปล่อยข่าว ปล่อยตัวย่อ ปล่อยชื่อบุคคล เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมือง ผมขอพูดข้อเท็จจริงจากสส.และวิปของพรรค พรรคภูมิใจไทย มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเพียง 2 คน คือ อ.อนุทิน ชาญวีรกูล และ ส.สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว นอกเหนือจากนี้...ไม่มีรัฐธรรมนูญกำหนดชัด นายกรัฐมนตรีต้องมาจากรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอ
ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นชื่อย่ออะไร จะมีคนปล่อยข่าวอีกกี่รอบ ก็ไม่ทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนไป พรรคภูมิใจไทยมีผู้นำเพียงคนเดียว คือ หัวหน้า อนุทิน ชาญวีรกูล
ไม่เคยคิด และไม่มีเหตุผลใดที่จะไปเสนอชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่แคนดิเดทของพรรคมาเป็นนายกรัฐมนตรี พวกเราเชื่อมั่นในทีมผู้บริหาร และมั่นใจว่าท่านจะนำรัฐบาลเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนจนครบวาระ
หยุดหลอก หยุดลวง หยุดลือ ข่าวลือ...อาจเปลี่ยนความคิดของบางคนได้ แต่ไม่มีวันเปลี่ยนความจริงได้