ไทย-ฝรั่งเศส ลงนามแผนปฏิบัติการร่วม 3 ปี ยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ดันพลังงาน-ดิจิทัล-อวกาศ

ไทยและฝรั่งเศสร่วมลงนามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างปี 2569-2571 มุ่งขยายความร่วมมือในสาขาแห่งอนาคต ทั้งพลังงานสะอาด ดิจิทัล วิจัย นวัตกรรม การศึกษา การบิน และกิจการอวกาศ พร้อมชี้การเสด็จฯ เยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ
นายฌอง-โคลด ปวงเบิฟ (Jean-Claude Poimboeuf) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมลงนามในร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทย-ฝรั่งเศส พ.ศ. 2569-2571 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือระหว่างสองประเทศในระยะ 3 ปีข้างหน้า
แผนปฏิบัติการร่วมดังกล่าวสะท้อนถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของรัฐบาลไทย และรัฐบาลฝรั่งเศส ในการผลักดันและกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาในอนาคต ได้แก่ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การวิจัยและนวัตกรรม การศึกษา การบิน และกิจการอวกาศ
ทั้งนี้ การเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่ช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนในการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสให้ก้าวสู่มิติใหม่
สำหรับแผนปฏิบัติการร่วมฉบับนี้ จะทำหน้าที่เป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในหลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมต่อยอดความสัมพันธ์อันยาวนานให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับความท้าทายและโอกาสของโลกในอนาคตมากยิ่งขึ้น