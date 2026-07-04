อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบเกียรติติบัตรผลิตภัณฑ์สมุนไพรพรีเมียม ยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยได้มาตรฐาน

วันนี้(4 ก.ค.)ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรพรีเมียม (Premium Herbal Products) ให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย กว่า 150 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างความมั่นใจในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ซึ่งจัดขึ้นภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 (Thailand Herbal EXPO 2026) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2–5 กรกฎาคม 2569 ณ อาคาร 11–12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เภสัชกรหญิงพันธ์วิรา เวยสาร ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรพรีเมียมนี้ว่า กองนวัตกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 โดยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรพรีเมียม เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและเป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรพรีเมียม ประจำปี พ.ศ. 2568 รวม 35 บริษัท และประจำปี พ.ศ. 2569 รวม 125 บริษัท โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมรับรางวัล จำนวนกว่า 100 บริษัท ทั้งนี้ทางกองนวัตกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หวังว่ารางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรพรีเมียมนี้ จะช่วยยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ ให้ผู้ประกอบการ ในการเป็นแรงผลักดันพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอย่างต่อเนื่อง
สำหรับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรพรีเมียม (Premium Herbal Products) ถือเป็นรางวัลและเครื่องหมายรับรองคุณภาพที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างความมั่นใจในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ทั้งด้านนวัตกรรม บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพสารสกัดที่สามารถแข่งขันในตลาดโลก