นายก อบจ.กาญจนบุรี หวัง รบ.ดันสะพานแม่น้ำแคว - ทางรถไฟสายมรณะ เป็นมรดกโลก เสียดายถูกเมิน ด้าน ปลัด ทส.พร้อมหนุนมองเป็นมรดกโดดเด่น

วันนี้(4 ก.ค.)นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายก อบจ.กาญจนบุรี กล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี โดยเฉพาะกระแสเรียกร้องผลักดันสะพานข้ามแม่น้ำแคว และทางรถไฟสายมรณะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สอง ให้เป็นแหล่งมรดกโลก ว่า พื้นที่ตรงนี้ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกหรือ World Destinations เพราะเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า ปัจจุบันคนที่มาท่องเที่ยวไม่ทราบข้อมูลหลายคนมาถ่ายรูปแล้วกลับ ทาง อบจ. ก็อยากพัฒนาให้มีพิพิธภัณฑ์ให้ผู้คนได้ซึมซับข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากสงครามโลกที่กองทัพญี่ปุ่นบังคับเชลยศึกก่อสร้างทางรถไฟไว้ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ ทาง อบจ. ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้เพราะพื้นที่อยู่ในการดูแลของการรถไฟ ปัจจุบันมีการปล่อยพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ มีร้านค้าที่อยู่อย่างไม่เป็นระเบียบ มีเพียงศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดของออสเตรเลีย ที่ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์แต่ ก็ยังไม่เพียงพอเพราะจริงๆมันมีเรื่องราวที่มากกว่านั้น ในขณะที่งานรำลึกประจำปีที่จัดอยู่ก็เป็นเหมือนงานวัดไม่ได้สร้างความเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกจริงๆ ส่วนตัวมองว่าถ้าเป็นที่ต่างประเทศเรื่องนี้จะเป็นที่น่าสนใจและโดดเด่นมากๆ
อย่างไรก็ตามปัจจุบัน การรถไฟฯกำลังพัฒนาสร้างทางรถไฟจากสิ้นสุดที่สถานีน้ำตกไทรโยคน้อย ให้ขยายไปจนถึงสถานีช่องเขาขาด ซึ่งเป็นเส้นทางเดิมในประวัติศาสตร์ด้วยซึ่งที่เป็นเรื่องที่ดีและหากรัฐบาลให้ความสำคัญกำหนดให้มีเจ้าภาพผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม ทาง อบจ.ก็พร้อมที่จะสนับสนุน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการผลักดันขึ้นทะเบียนมรดกโลกเรื่องนี้ ทางกระทรวงวัฒนธรรมเคยหยิบยกขึ้นพิจารณาและศึกษาแต่หยุดชะงักไปเพราะนโยบายทางการเมือง เนื่องจาก จ.กาญจนบุรี ไม่ใช่พื้นที่ยุทธศาสตร์พรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาล จนมีตัวแทน จ.กาญจนบุรี มายื่นเรื่องทวงถามความคืบหน้า เช่นเดียวกับ นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ สส.กาญจนบุรี ของพรรคเพื่อไทย ก็มีหนังสือทวงถามไปยัง กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเดือน พ.ค. แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้า
ขณะที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสำนักงานนโยบายและแผน หรือ สผ. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการมรดกโลกของไทย เห็นด้วยในการผลักดดันเรื่องนี้ โดย นางรวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ มองว่า ทางรถไฟสายมรณะ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีศักยภาพที่โดดเด่นสามารถขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้ หรือจะเสนอเป็นมรดกโลกแบบผสมระหว่างวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Mixed Cultural and Natural World Heritage) ก็ได้ เพราะพื้นที่ทางรถไฟบางส่วนอยู่ในเขตอุทยาน และยังไม่มีมรดกโลกแบบผสมในประเทศไทย ซึ่งทางศูนย์มรดกโลกก็ต้องการให้มีการเสนอแบบผสม แต่ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีประเทศไหนเสนอเพราะมีหลักเกณฑ์ที่ยุ่งยาก
ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ยังมองว่า มรดกโกลของไทยยังไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลก ซึ่งที่ผ่านมามรดกโลกที่เกี่ยวกับสงครามในต่างประเทศทั้งญี่ปุ่น และเกาหลีก็เคยเสนอขึ้นทะเบียนมาแล้วหลายแหล่ง ในขณะที่ทางรถไฟสายมรณะของไทย การรถไฟก็เก็บรักษาดูแลไว้ดีมาก เพราะส่วนที่อยู่ฝั่งเมียนมาถูกรื้อไปหมดแล้ว เหลือเพียงฝั่งไทยเท่านั้น และสามารถเขียนอธิบายความสำคัญเชิงเทคนิคและหลักวิศวกรรมการก่อสร้างในอดีตได้