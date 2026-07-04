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กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดฉากเวทีวิชาการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดม 43 กูรู ชูสมุนไพรไทยและนวัตกรรมสู่สากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดฉากเวทีวิชาการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดม 43 กูรู ร่วมเสวนามุ่งยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยและนวัตกรรมการแพทย์แผนไทยสู่สากล

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เปิดฉาก “การประชุมวิชาการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 23” อย่างยิ่งใหญ่ ณ ห้องประชุมฟินิกซ์ 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถือเป็นเวทีสำคัญระดับประเทศในการเผยแพร่วิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยและนวัตกรรมการแพทย์แผนไทยสู่สากล พร้อมตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาประเทศ คาดสร้างเม็ดเงินและโอกาสทางเศรษฐกิจสุขภาพอย่างยั่งยืน เดินหน้า 4 มิติ ทั้งด้านวิชาการ ด้านประชาชน เครือข่าย และเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายระดับชาติต่อไป รวมไฮไลต์ 2 วันเต็มกับ 12 หัวข้อสุดเข้มข้นจาก 43 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมวิชาการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 23” โดยมี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ภายในงานมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมฟินิกซ์ 5–6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี


ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2569 โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้ากว่า 700 คน และคาดว่าจะมีบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมงานตลอดทั้ง 2 วัน มากกว่า 1,500 คน นอกจากนี้ บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมยังสามารถเก็บคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งแพทย์ เภสัชกร และแพทย์แผนไทยได้อีกด้วย

สำหรับหัวข้อการเสวนาและบรรยายที่น่าสนใจตลอดงาน มีดังนี้ วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2569 การสื่อสารนโยบายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ และการบรรยายเรื่องการเบิกจ่ายบริการการแพทย์แผนไทยฯ โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) Herbal Business Transformation: ถอดรหัสการนำธุรกิจสมุนไพรระดับ SMEs สู่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลแบรนด์ดิง โดย ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และ คุณพิษณุ แดงประเสริฐ (บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี) Green Empire & Herbal City: เสวนาการสร้างอาณาจักรสมุนไพรจากต้นน้ำสู่ตลาดโลก โดยตัวแทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และวิสาหกิจชุมชนชั้นนำ พร้อมมองอนาคตเมืองสมุนไพรไทย (Herbal Kingdom) ร่วมกับนักแสดงชื่อดังอย่าง ดร.อธิชาติ ชุมนานนท์ นวัตกรรมแห่งอนาคตและสัตว์เลี้ยง (New S-Curve): การเสวนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยักษ์ใหญ่ของวงการ (นู สกิน, เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์, แอมเวย์, ขาวละออ) และการเปิดตลาดใหม่ “สมุนไพรสำหรับสัตว์เลี้ยง” นำโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF 


ในส่วนของ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569 พบกับ T-Beauty ปรากฏการณ์ความงามโลก: นำสมุนไพรไทยและนวัตกรรมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบิวตี โดยผู้บริหารจาก กิฟฟารีน, ศรีจันทร์ และคุณวรัทยา นิลคูหา (จุ๋ย) CEO กลิทเทอรี่ อินโนเวชั่นฯ โดยมี ดีเจพุฒิ-พุฒิชัย เกษตรสิน เป็นผู้ดำเนินรายการ Legal Masterclass: เจาะลึกกฎหมายสมุนไพรยุคใหม่ให้ทันเกมการค้า โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมการค้าต่างประเทศ, อย. และกองกัญชาทางการแพทย์ Thai Herbs to Global Wealth: สมุนไพรไทยสู่ขุมทรัพย์เศรษฐกิจโลก นำทัพโดยแบรนด์ระดับตำนานอย่าง บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด และบริษัท จงเจริญ 1977 จำกัด

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและติดตามเนื้อหาย้อนหลังได้ตลอดทั้งงานผ่านช่องทาง YouTube กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อร่วมขับเคลื่อนสมุนไพรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน







กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดฉากเวทีวิชาการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดม 43 กูรู ชูสมุนไพรไทยและนวัตกรรมสู่สากล
กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดฉากเวทีวิชาการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดม 43 กูรู ชูสมุนไพรไทยและนวัตกรรมสู่สากล
กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดฉากเวทีวิชาการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดม 43 กูรู ชูสมุนไพรไทยและนวัตกรรมสู่สากล
กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดฉากเวทีวิชาการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดม 43 กูรู ชูสมุนไพรไทยและนวัตกรรมสู่สากล
กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดฉากเวทีวิชาการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดม 43 กูรู ชูสมุนไพรไทยและนวัตกรรมสู่สากล
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