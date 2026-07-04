กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดฉากเวทีวิชาการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดม 43 กูรู ชูสมุนไพรไทยและนวัตกรรมสู่สากล

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดฉากเวทีวิชาการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดม 43 กูรู ร่วมเสวนามุ่งยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยและนวัตกรรมการแพทย์แผนไทยสู่สากล
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เปิดฉาก “การประชุมวิชาการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 23” อย่างยิ่งใหญ่ ณ ห้องประชุมฟินิกซ์ 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถือเป็นเวทีสำคัญระดับประเทศในการเผยแพร่วิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยและนวัตกรรมการแพทย์แผนไทยสู่สากล พร้อมตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาประเทศ คาดสร้างเม็ดเงินและโอกาสทางเศรษฐกิจสุขภาพอย่างยั่งยืน เดินหน้า 4 มิติ ทั้งด้านวิชาการ ด้านประชาชน เครือข่าย และเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายระดับชาติต่อไป รวมไฮไลต์ 2 วันเต็มกับ 12 หัวข้อสุดเข้มข้นจาก 43 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมวิชาการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 23” โดยมี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ภายในงานมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมฟินิกซ์ 5–6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2569 โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้ากว่า 700 คน และคาดว่าจะมีบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมงานตลอดทั้ง 2 วัน มากกว่า 1,500 คน นอกจากนี้ บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมยังสามารถเก็บคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งแพทย์ เภสัชกร และแพทย์แผนไทยได้อีกด้วย
สำหรับหัวข้อการเสวนาและบรรยายที่น่าสนใจตลอดงาน มีดังนี้ วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2569 การสื่อสารนโยบายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ และการบรรยายเรื่องการเบิกจ่ายบริการการแพทย์แผนไทยฯ โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) Herbal Business Transformation: ถอดรหัสการนำธุรกิจสมุนไพรระดับ SMEs สู่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลแบรนด์ดิง โดย ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และ คุณพิษณุ แดงประเสริฐ (บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี) Green Empire & Herbal City: เสวนาการสร้างอาณาจักรสมุนไพรจากต้นน้ำสู่ตลาดโลก โดยตัวแทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และวิสาหกิจชุมชนชั้นนำ พร้อมมองอนาคตเมืองสมุนไพรไทย (Herbal Kingdom) ร่วมกับนักแสดงชื่อดังอย่าง ดร.อธิชาติ ชุมนานนท์ นวัตกรรมแห่งอนาคตและสัตว์เลี้ยง (New S-Curve): การเสวนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยักษ์ใหญ่ของวงการ (นู สกิน, เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์, แอมเวย์, ขาวละออ) และการเปิดตลาดใหม่ “สมุนไพรสำหรับสัตว์เลี้ยง” นำโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF
ในส่วนของ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569 พบกับ T-Beauty ปรากฏการณ์ความงามโลก: นำสมุนไพรไทยและนวัตกรรมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบิวตี โดยผู้บริหารจาก กิฟฟารีน, ศรีจันทร์ และคุณวรัทยา นิลคูหา (จุ๋ย) CEO กลิทเทอรี่ อินโนเวชั่นฯ โดยมี ดีเจพุฒิ-พุฒิชัย เกษตรสิน เป็นผู้ดำเนินรายการ Legal Masterclass: เจาะลึกกฎหมายสมุนไพรยุคใหม่ให้ทันเกมการค้า โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมการค้าต่างประเทศ, อย. และกองกัญชาทางการแพทย์ Thai Herbs to Global Wealth: สมุนไพรไทยสู่ขุมทรัพย์เศรษฐกิจโลก นำทัพโดยแบรนด์ระดับตำนานอย่าง บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด และบริษัท จงเจริญ 1977 จำกัด
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและติดตามเนื้อหาย้อนหลังได้ตลอดทั้งงานผ่านช่องทาง YouTube กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อร่วมขับเคลื่อนสมุนไพรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน