“บิ๊กดุลย์” ลุยจว.ตราด ติดตามสถานการณ์ชายแดน รับฟังปัญหาปชช.-ให้กำลังใจกำลังพล ย้ำความมั่นคงต้องเดินคู่คุณภาพชีวิต

รมว.กห.ติดตาม รับฟังปัญหาการค้าชายแดนและผลกระทบ สถานการณ์ชายแดน พร้อมให้กำลังใจกำลังพล ย้ำความมั่นคงของชาติจะยั่งยืนได้ ต้องเดินควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของปชช.ตามแนวชายแดน
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. พล.อ.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม กล่าวว่า วันนี้ตนได้ลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดน และพูดคุยกับพี่น้องประชาชน รับฟังเรื่องการค้าชายแดนและผลกระทบที่เกิดขึ้น ตนเชื่อว่า ความมั่นคงที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากการปกป้องชายแดนเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองฝั่งไปพร้อมกัน
พล.อ.อดุลย์ กล่าวอีกว่า ตั้งแต่เช้าฝนตกตลอดทาง แต่ถึงฝนจะตก ภารกิจของทหารแนวหน้าก็ยังเดินหน้าต่อ เช่นเดียวกับชีวิตของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดน ซึ่งทุกครั้งที่ตนลงพื้นที่ สิ่งที่ตั้งใจที่สุดคือการไปรับฟัง เสียงของประชาชน และเสียงของกำลังพล เพราะทุกปัญหาที่ได้ยิน คือโจทย์ที่เราต้องช่วยกันแก้ หลายคนอาจมองว่า น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีสัญญาณโทรศัพท์ เป็นเพียงโครงการพัฒนา แต่สำหรับคนชายแดน สิ่งเหล่านี้คือคุณภาพชีวิต คือความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และคือความมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ถูกทอดทิ้ง
"ผมจะเดินหน้ารับฟังทุกเสียง และผลักดันให้สิ่งที่จำเป็นเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพราะสำหรับผม ความมั่นคงของชาติ ต้องเดินควบคู่ไปกับความมั่นคงของประชาชนเสมอ" พล.อ.อดุลย์ กล่าว