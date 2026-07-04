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“บิ๊กดุลย์” ลุยจว.ตราด ติดตามสถานการณ์ชายแดน รับฟังปัญหาปชช.-ให้กำลังใจกำลังพล ย้ำความมั่นคงต้องเดินคู่คุณภาพชีวิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รมว.กห.ติดตาม รับฟังปัญหาการค้าชายแดนและผลกระทบ สถานการณ์ชายแดน พร้อมให้กำลังใจกำลังพล ย้ำความมั่นคงของชาติจะยั่งยืนได้ ต้องเดินควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของปชช.ตามแนวชายแดน

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. พล.อ.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม กล่าวว่า วันนี้ตนได้ลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดน และพูดคุยกับพี่น้องประชาชน รับฟังเรื่องการค้าชายแดนและผลกระทบที่เกิดขึ้น ตนเชื่อว่า ความมั่นคงที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากการปกป้องชายแดนเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองฝั่งไปพร้อมกัน


พล.อ.อดุลย์ กล่าวอีกว่า ตั้งแต่เช้าฝนตกตลอดทาง แต่ถึงฝนจะตก ภารกิจของทหารแนวหน้าก็ยังเดินหน้าต่อ เช่นเดียวกับชีวิตของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดน ซึ่งทุกครั้งที่ตนลงพื้นที่ สิ่งที่ตั้งใจที่สุดคือการไปรับฟัง เสียงของประชาชน และเสียงของกำลังพล เพราะทุกปัญหาที่ได้ยิน คือโจทย์ที่เราต้องช่วยกันแก้ หลายคนอาจมองว่า น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีสัญญาณโทรศัพท์ เป็นเพียงโครงการพัฒนา แต่สำหรับคนชายแดน สิ่งเหล่านี้คือคุณภาพชีวิต คือความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และคือความมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ถูกทอดทิ้ง


"ผมจะเดินหน้ารับฟังทุกเสียง และผลักดันให้สิ่งที่จำเป็นเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพราะสำหรับผม ความมั่นคงของชาติ ต้องเดินควบคู่ไปกับความมั่นคงของประชาชนเสมอ" พล.อ.อดุลย์ กล่าว



“บิ๊กดุลย์” ลุยจว.ตราด ติดตามสถานการณ์ชายแดน รับฟังปัญหาปชช.-ให้กำลังใจกำลังพล ย้ำความมั่นคงต้องเดินคู่คุณภาพชีวิต
“บิ๊กดุลย์” ลุยจว.ตราด ติดตามสถานการณ์ชายแดน รับฟังปัญหาปชช.-ให้กำลังใจกำลังพล ย้ำความมั่นคงต้องเดินคู่คุณภาพชีวิต
“บิ๊กดุลย์” ลุยจว.ตราด ติดตามสถานการณ์ชายแดน รับฟังปัญหาปชช.-ให้กำลังใจกำลังพล ย้ำความมั่นคงต้องเดินคู่คุณภาพชีวิต
“บิ๊กดุลย์” ลุยจว.ตราด ติดตามสถานการณ์ชายแดน รับฟังปัญหาปชช.-ให้กำลังใจกำลังพล ย้ำความมั่นคงต้องเดินคู่คุณภาพชีวิต
“บิ๊กดุลย์” ลุยจว.ตราด ติดตามสถานการณ์ชายแดน รับฟังปัญหาปชช.-ให้กำลังใจกำลังพล ย้ำความมั่นคงต้องเดินคู่คุณภาพชีวิต