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“ศุภมาส” ส่ง “พัชรินทร์” เร่งช่วยผู้แสวงบุญ จชต. กว่า 150 คน ถูกหลอกขายแพ็กเกจอุมเราะห์ สั่ง สคบ. ติดตาม คืนความเป็นธรรมโดยเร็ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (4 ก.ค.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ ตนได้รับรายงานกรณีกลุ่มประชาชนชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด จึงมอบหมายให้ ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ และประสานการทำงานร่วมกับ เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเดินทางมารับฟังปัญหาด้วยตนเอง ภายหลังได้รับการประสานจาก ซาการียา สะอิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส เขต 4

ทั้งนี้ รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าและบริการ และได้กำชับให้ทุกหน่วยงานสานต่อนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ สคบ. บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กรมการท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศูนย์ดำรงธรรม เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและการดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็ว

จากข้อมูลเบื้องต้นของผู้ร้องเรียน พบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 150 คน มูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาท โดยผู้เสียหายสมัครเข้าร่วมโครงการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ผ่านองค์กรแห่งหนึ่ง ได้มีการชำระเงินคนละ 25,000 บาท จากราคาแพ็กเกจเต็มประมาณ 45,000 บาท โดยองค์กรอ้างว่าจะรับผิดชอบส่วนต่างเองจากเงินกองทุน ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นกับกรมการท่องเที่ยวพบว่าองค์กรดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ขณะนี้ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว และเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้น

นางสาวศุภมาส กล่าวว่า ตนรู้สึกห่วงใยพี่น้องผู้แสวงบุญทุกคนที่ได้รับผลกระทบ และเข้าใจดีว่าการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์คือความศรัทธาและความตั้งใจของพี่น้องหลายท่านที่เก็บออมเงินมาทั้งชีวิต เมื่อทราบเรื่องจึงสั่งการทันทีให้ สคบ. ลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนถึงที่ โดยไม่ต้องรอให้พี่น้องเดินทางมาร้องเรียนเอง สคบ. จะรับข้อมูลของผู้เสียหายทุกรายไว้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริง การไกล่เกลี่ย และการประสานให้ผู้เสียหายได้รับเงินคืนตามสิทธิโดยเร็วที่สุด

ล่าสุดวันนี้ สคบ. ได้เร่งเปิดรับเรื่องร้องเรียนและรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพิ่มเติม พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐาน เอกสารการชำระเงิน และรายละเอียดสัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการดำเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งประสานกรมการท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามทรัพย์สินและขยายผลการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ควบคู่กับการเร่งกระบวนการไกล่เกลี่ยและติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุด

ในกรณีนี้ สคบ. มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ในการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิผู้บริโภค และดำเนินการไกล่เกลี่ยเพื่อเยียวยาความเสียหาย โดยจะประสานสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียหายที่เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว พร้อมทำงานร่วมกับกรมการท่องเที่ยวและพนักงานสอบสวนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมและได้รับการเยียวยาตามสิทธิโดยเร็วที่สุด

ด้าน ดร.พัชรินทร์ กล่าวว่า สคบ. พร้อมรับข้อมูลจากผู้ได้รับผลกระทบทุกราย และจะประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด ตนได้นำความห่วงใยของนางสาวศุภมาสมาฝากถึงประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินทุกครั้ง พิจารณาราคาและรายละเอียดแพ็กเกจอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะข้อเสนอที่ราคาต่ำกว่าปกติมาก และเก็บหลักฐานการชำระเงิน สัญญา และข้อมูลการติดต่อไว้เสมอ

“ดิฉันขอให้พี่น้องที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้า บริการ หรือถูกละเมิดสิทธิในฐานะผู้บริโภคอย่านิ่งนอนใจและอย่าเผชิญปัญหาเพียงลำพัง สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรม สายด่วน 1567 รัฐบาลพร้อมยืนเคียงข้างผู้บริโภคทุกคน” นางสาวศุภมาส กล่าว








“ศุภมาส” ส่ง “พัชรินทร์” เร่งช่วยผู้แสวงบุญ จชต. กว่า 150 คน ถูกหลอกขายแพ็กเกจอุมเราะห์ สั่ง สคบ. ติดตาม คืนความเป็นธรรมโดยเร็ว
“ศุภมาส” ส่ง “พัชรินทร์” เร่งช่วยผู้แสวงบุญ จชต. กว่า 150 คน ถูกหลอกขายแพ็กเกจอุมเราะห์ สั่ง สคบ. ติดตาม คืนความเป็นธรรมโดยเร็ว
“ศุภมาส” ส่ง “พัชรินทร์” เร่งช่วยผู้แสวงบุญ จชต. กว่า 150 คน ถูกหลอกขายแพ็กเกจอุมเราะห์ สั่ง สคบ. ติดตาม คืนความเป็นธรรมโดยเร็ว
“ศุภมาส” ส่ง “พัชรินทร์” เร่งช่วยผู้แสวงบุญ จชต. กว่า 150 คน ถูกหลอกขายแพ็กเกจอุมเราะห์ สั่ง สคบ. ติดตาม คืนความเป็นธรรมโดยเร็ว
“ศุภมาส” ส่ง “พัชรินทร์” เร่งช่วยผู้แสวงบุญ จชต. กว่า 150 คน ถูกหลอกขายแพ็กเกจอุมเราะห์ สั่ง สคบ. ติดตาม คืนความเป็นธรรมโดยเร็ว