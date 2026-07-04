“ศุภมาส” ส่ง “พัชรินทร์” เร่งช่วยผู้แสวงบุญ จชต. กว่า 150 คน ถูกหลอกขายแพ็กเกจอุมเราะห์ สั่ง สคบ. ติดตาม คืนความเป็นธรรมโดยเร็ว

วันนี้ (4 ก.ค.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ ตนได้รับรายงานกรณีกลุ่มประชาชนชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด จึงมอบหมายให้ ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ และประสานการทำงานร่วมกับ เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเดินทางมารับฟังปัญหาด้วยตนเอง ภายหลังได้รับการประสานจาก ซาการียา สะอิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส เขต 4
ทั้งนี้ รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าและบริการ และได้กำชับให้ทุกหน่วยงานสานต่อนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ สคบ. บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กรมการท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศูนย์ดำรงธรรม เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและการดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็ว
จากข้อมูลเบื้องต้นของผู้ร้องเรียน พบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 150 คน มูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาท โดยผู้เสียหายสมัครเข้าร่วมโครงการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ผ่านองค์กรแห่งหนึ่ง ได้มีการชำระเงินคนละ 25,000 บาท จากราคาแพ็กเกจเต็มประมาณ 45,000 บาท โดยองค์กรอ้างว่าจะรับผิดชอบส่วนต่างเองจากเงินกองทุน ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นกับกรมการท่องเที่ยวพบว่าองค์กรดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ขณะนี้ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว และเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้น
นางสาวศุภมาส กล่าวว่า ตนรู้สึกห่วงใยพี่น้องผู้แสวงบุญทุกคนที่ได้รับผลกระทบ และเข้าใจดีว่าการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์คือความศรัทธาและความตั้งใจของพี่น้องหลายท่านที่เก็บออมเงินมาทั้งชีวิต เมื่อทราบเรื่องจึงสั่งการทันทีให้ สคบ. ลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนถึงที่ โดยไม่ต้องรอให้พี่น้องเดินทางมาร้องเรียนเอง สคบ. จะรับข้อมูลของผู้เสียหายทุกรายไว้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริง การไกล่เกลี่ย และการประสานให้ผู้เสียหายได้รับเงินคืนตามสิทธิโดยเร็วที่สุด
ล่าสุดวันนี้ สคบ. ได้เร่งเปิดรับเรื่องร้องเรียนและรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพิ่มเติม พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐาน เอกสารการชำระเงิน และรายละเอียดสัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการดำเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งประสานกรมการท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามทรัพย์สินและขยายผลการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ควบคู่กับการเร่งกระบวนการไกล่เกลี่ยและติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุด
ในกรณีนี้ สคบ. มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ในการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิผู้บริโภค และดำเนินการไกล่เกลี่ยเพื่อเยียวยาความเสียหาย โดยจะประสานสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียหายที่เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว พร้อมทำงานร่วมกับกรมการท่องเที่ยวและพนักงานสอบสวนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมและได้รับการเยียวยาตามสิทธิโดยเร็วที่สุด
ด้าน ดร.พัชรินทร์ กล่าวว่า สคบ. พร้อมรับข้อมูลจากผู้ได้รับผลกระทบทุกราย และจะประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด ตนได้นำความห่วงใยของนางสาวศุภมาสมาฝากถึงประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินทุกครั้ง พิจารณาราคาและรายละเอียดแพ็กเกจอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะข้อเสนอที่ราคาต่ำกว่าปกติมาก และเก็บหลักฐานการชำระเงิน สัญญา และข้อมูลการติดต่อไว้เสมอ
“ดิฉันขอให้พี่น้องที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้า บริการ หรือถูกละเมิดสิทธิในฐานะผู้บริโภคอย่านิ่งนอนใจและอย่าเผชิญปัญหาเพียงลำพัง สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรม สายด่วน 1567 รัฐบาลพร้อมยืนเคียงข้างผู้บริโภคทุกคน” นางสาวศุภมาส กล่าว