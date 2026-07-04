คืนความอ่อนเยาว์ด้วยศาสตร์ไทย ! เปิดตัว คลินิกอายุวัฒนะ’(Thai Traditional Longevity Clinic)

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสถาบันการแพทย์แผนไทย เดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพของคนไทยแบบองค์รวม ด้วยการเปิดตัว “คลินิกอายุวัฒนะ” (Thai Traditional Longevity Clinic) มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และชะลอความเสื่อมในทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสมเฉพาะบุคคล เพื่อช่วยให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอายุยืนยาวอย่างยั่งยืน
ดร.รัชนี จันทรเกษ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ได้เปิดเผยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ว่า ทางคลินิกอายุวัฒนะได้พัฒนา “ยาลูกแปลกแม่” ซึ่งเป็นตำรับสมุนไพรไทยโบราณอันทรงคุณค่าสำหรับบำรุงร่างกายสตรี เพื่อการดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอก โดยมีสรรพคุณ บำรุงร่างกาย ช่วยให้นอนหลับสนิท, บำรุงระบบเลือดและปรับสมดุลฮอร์โมนไม่ให้ร้อนวูบวาบ, ช่วยให้ระบบขับถ่ายคล่องตัว ขจัดของเสียและแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ, ซึ่งทันทีที่นำมาจัดแสดงก็ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลาม
นอกจากนี้ ดร.รัชนี ยังกล่าวถึง “ยาอายุวัฒนะ” (สูตรยาบำรุงร่างกาย) อีกหนึ่งตำรับสำคัญที่เป็นสูตรสมุนไพรไทยบำรุงกำลังและฟื้นฟูร่างกาย มีสรรพคุณหลักในการบำรุงร่างกายและลดความอ่อนเพลียให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่า, เสริมสมรรถภาพทางเพศ บำรุงเลือดลมและฟื้นฟูร่างกายจากความอ่อนล้าสะสมหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอ, กระตุ้นระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้ดี, เสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงลดโอกาสการเจ็บป่วย ซึ่งการส่งเสริมให้ร่างกายสมดุลและแข็งแรงเช่นนี้ จะส่งผลให้มีอายุที่ยืนยาวอย่างยั่งยืน
พิเศษสุด! ชวนตรวจสุขภาพฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อการดูแลสุขภาพที่แม่นยำยิ่งขึ้น ทางคลินิกมีบริการตรวจเช็กสภาพร่างกายให้แก่ผู้เข้าร่วมงานฟรี! บริการตรวจวัดสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ด้วยนวัตกรรมใหม่ที่รู้ผลได้ทันทีโดยไม่ต้องเจาะเลือด บริการตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย เพื่อวิเคราะห์มวลไขมันและมวลกล้ามเนื้อ ซึ่งตอบโจทย์อย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลรูปร่างและลดน้ำหนักอย่างยั่งยืน
ปักหมุดร่วมงานและเตรียมเช็กอินคลินิกเต็มรูปแบบ
พบกันที่งาน: สำหรับผู้ที่สนใจตำรับยาอายุวัฒนะและต้องการตรวจสุขภาพฟรี สามารถแวะมาเยี่ยมชมและปรึกษาได้ที่ บูธ “คลินิกอายุวัฒนะ” ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2569 ณ ฮอลล์ 11-12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี และเตรียมรับบริการเต็มรูปแบบ:
สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมางาน คลินิกอายุวัฒนะ พร้อมจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนสิงหาคม 2569 นี้ ที่อาคารเรือนไทย (ตักศิลาการแพทย์แผนไทย) สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก