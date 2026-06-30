กกต.กทม.ประกาศผลเลือกตั้งทางการผู้ว่าฯ-สก. พร้อมส่ง กกต.ใหญ่พิจารณารับรองภายใน 30 วัน

กกต.ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ สก. อย่างเป็นทางการแล้ว เตรียมส่ง กกต.ใหญ่พิจารณารับรองภายใน 30 วัน
วันนี้ (30 มิ.ย.) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยประกาศดังกล่าว ระบุว่า ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,428,644 คน มาใช้สิทธิ 2,338,098 คน จำนวนบัตรที่ได้รับทั้งหมด 4,434,530 บัตร จำนวนบัตรที่ใช้ลงคะแนน 2,338,098 บัตร เป็นบัตรดี 2,263,608 บัตร บัตรเสีย 22,020 บัตร และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 52,470 บัตร โดยมีบัตรเลือกตั้งที่เหลือ 2,096,432 บัตร
และผู้ที่ได้คะแนนอันดับที่ 1 คือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ 1,537,784 คะแนน อันดับที่ 2 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ได้ 304,494 คะแนน อันดับที่ 3 นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ได้ 188,144 คะแนน อันดับที่ 4 นายอนุชา บูรพชัยศรี ได้ 106,739 คะแนน และอันดับที่ 5 ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ได้ 47,728 คะแนน
นอกจากนี้ ยังประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 1-50
ทั้งนี้ เมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้รับประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแล้ว เห็นว่า การเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้ง�เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง