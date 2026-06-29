กกต.ย้ำแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกทม.-พัทยา ได้ถึงวันที่ 5 ก.ค.

กกต.เตือน แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.- ส.ก. และนายกเมืองพัทยา -สมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้ถึงวันที่ 5 ก.ค.นี้
วันนี้ (29 มิ.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวานนี้ ( 28 มิ.ย.) สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 โดยผู้ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมต้องแจ้งด้วยว่า ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยเหตุใด สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ แอปพลิเคชัน Smart Vote หรือ เว็บไซต์ www.ect.go.th ทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย
https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/abscauselocal/
แจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่น และแจ้งโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุ ที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุแล้ว แต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ สมัครรับเลือกเป็น สส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน การเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น การดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง การดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น และการดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภา ท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น
สำนักงาน กกต.ขอความร่วมมือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดำเนินการแจ้งเหตุภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง