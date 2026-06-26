"ดร.มัลลิกา" ลุยเยาวราชถึงฝั่งธนฯ บุกขอคะแนนแบบสู้ยิบตา ชูพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ผู้ว่าฯ หญิงคนแรกของ กทม.

"มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข" นำคาราวานรถแห่กว่า 6 คันตระเวนหาเสียงโค้งสุดท้าย บุกเยาวราช-ฝั่งธนบุรี ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวให้การต้อนรับคึกคัก ประกาศขอทุกคะแนนเสียงสร้างประวัติศาสตร์ให้กรุงเทพฯ มีผู้ว่าฯ หญิงคนแรก พร้อมผลักดัน 14 ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2569 ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 14 นำคาราวานรถแห่หาเสียงขนาดใหญ่กว่า 6 คัน ออกตระเวนพบปะประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง โดยเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ผ่านสี่แยกปทุมวัน มุ่งหน้าสู่ย่านเยาวราช ก่อนเดินทางต่อผ่านสะพานพุทธ ปากคลองตลาด และเข้าสู่พื้นที่ฝั่งธนบุรี โดยมีกำหนดสิ้นสุดการหาเสียงที่ย่านหนองแขมในช่วงเย็น
บรรยากาศที่ย่านเยาวราช ซึ่งเป็นไฮไลต์ของการลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการออกมาต้อนรับคาราวานหาเสียงอย่างต่อเนื่อง หลายคนโบกมือให้กำลังใจ หยุดรับฟังการปราศรัย ขณะที่บางส่วนจอดรถเพื่อร่วมทักทายและถ่ายภาพ สะท้อนบรรยากาศการเลือกตั้งที่เริ่มเข้มข้นในช่วงสองวันสุดท้ายก่อนถึงวันลงคะแนน
ระหว่างการปราศรัยบนเวทีเคลื่อนที่ ดร.มัลลิกา ขอแรงสนับสนุนจากชาวกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้กรุงเทพฯ มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหญิงคนแรก พร้อมยืนยันว่า หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน จะเร่งผลักดันการพัฒนาเมืองตามยุทธศาสตร์ 14 ประการ ซึ่งครอบคลุมการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การเพิ่มความปลอดภัยของเมือง การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารราชการ และการผลักดันกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองทันสมัย โปร่งใส และสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
ดร.มัลลิกา กล่าวว่า "เหลือเวลาอีกเพียงสองวัน ขอทุกคะแนนเสียงร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ เปิดโอกาสให้กรุงเทพฯ ได้มีผู้ว่าฯ หญิงคนแรก ที่พร้อมทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่า ดีกว่า และเป็นธรรมกว่าสำหรับคนกรุงเทพฯ ทุกคน"
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหาเสียงสำคัญช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง โดยทีมงานยังคงเดินหน้าคาราวานพบปะประชาชนในหลายพื้นที่ เพื่อสื่อสารนโยบายและขอคะแนนเสียง ก่อนถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันที่ 28 มิถุนายนนี้