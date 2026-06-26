xs
xsm
sm
md
lg

"มาร์ค" ขึ้นเวทีใหญ่ช่วย "อนุชา" ชิงผู้ว่าฯ กทม. ชูกรุงเทพฯ เป็นได้มากกว่านี้ ซัดปัญหาความไม่โปร่งใส-ประกาศล้างระบบส่วย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจากเฟซบุ๊ก พรรคประชาธิปัตย์ - Democrat Party, Thailand?
"อภิสิทธิ์" ปราศรัยโค้งสุดท้ายช่วย "อนุชา" หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ย้ำกรุงเทพฯ ยังพัฒนาได้มากกว่านี้ พร้อมชูนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาจราจร ขยะ แก้ความไม่โปร่งใสในการบริหารเมือง ประกาศส่งทีมประชาธิปัตย์ทั้งพรรคและผู้สมัคร สก. 50 เขต ร่วมขับเคลื่อนกรุงเทพฯ หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

เมื่อเวลา 20.20 น. วันที่ 26 มิถุนายน ที่ห้อง Ballroom Hall 1 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้ายในงาน "เมืองฟ้าอมร Talk & Fest : ไปให้สุด หยุดที่เจมส์ อนุชา" เพื่อช่วยหาเสียงให้กับนายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนเลือกผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ของพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง 50 เขต

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้มากกว่านี้ โดยเห็นได้จากการที่ชาวต่างชาติชื่นชมเสน่ห์ของเมือง ทั้งด้านอาหาร วิถีชีวิต และความมีชีวิตชีวาตลอด 24 ชั่วโมง แต่ในขณะเดียวกัน คนกรุงเทพฯ กลับต้องเผชิญปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ตลอด ทั้งเรื่องการจราจร น้ำท่วม ขยะ และคุณภาพการบริหารเมือง

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า แม้ระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่าน "ทราฟฟี่ ฟองดูว์" จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารเมืองไม่ใช่จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ หากแต่ต้องทำให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องร้องเรียน เพราะปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขตั้งแต่ต้นทาง

ภาพจากเฟซบุ๊ก พรรคประชาธิปัตย์ - Democrat Party, Thailand?
พร้อมกันนี้ นายอภิสิทธิ์ยังยกผลงานในอดีตของผู้ว่าฯ กทม. จากพรรคประชาธิปัตย์ อาทิ การผลักดันรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งธนบุรี สมัยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน การก่อสร้างหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โครงการโรงกำจัดขยะแบบระบบปิดที่หนองแขม และโรงพยาบาลเฉพาะทางผู้สูงอายุฝั่งธนบุรี เพื่อสะท้อนว่าพรรคประชาธิปัตย์มีผลงานเป็นรูปธรรมในการพัฒนาเมือง
นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ตลอดช่วงการหาเสียงที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุชาอย่างต่อเนื่อง และพบว่าปัญหาหลายเรื่องยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งเหตุรถไฟชนรถโดยสาร น้ำท่วมหลังฝนตก ขยะตกค้างส่งกลิ่นเหม็น รวมถึงการผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

นายอภิสิทธิ์ยังวิจารณ์ปัญหาความไม่โปร่งใสในการบริหารกรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบความผิดปกติหลายประการ ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาที่ประชาชนรับรู้มาโดยตลอด ทั้งเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ การขออนุญาตต่าง ๆ ที่ไม่โปร่งใส และการจัดระเบียบพื้นที่ค้าขาย พร้อมยืนยันว่าหากนายอนุชาได้รับเลือก จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง

ภาพจากเฟซบุ๊ก พรรคประชาธิปัตย์ - Democrat Party, Thailand?
นอกจากนี้ นายอภิสิทธิ์ย้ำว่า พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ส่งเพียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. แต่ยังส่งผู้สมัคร สก. ครบทั้ง 50 เขต และมีทีมงานจากอดีต ส.ส. อดีต สก. และสมาชิกพรรคที่พร้อมร่วมทำงานในทุกพื้นที่ โดยยืนยันว่าพรรคดำเนินงานอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และประกาศชัดเจนถึงอุดมการณ์ทางการเมือง

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า นโยบายสำคัญของนายอนุชา ได้แก่ การนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการจราจร การเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกับระบบรถโดยสาร การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก และผู้พิการ การส่งเสริมเศรษฐกิจเมือง ตลอดจนการใช้ทรัพยากรของกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ช่วงท้าย นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า นายอนุชาทำงานร่วมกับตนมาตั้งแต่ปี 2550 เป็นผู้ที่ทำงานเงียบ ๆ แต่มีความมุ่งมั่นและจริงจังในการแก้ไขปัญหา พร้อมย้ำว่าการตัดสินใจลงสมัครครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจที่จะเข้ามาพัฒนากรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ตาม

นายอภิสิทธิ์กล่าวทิ้งท้ายว่า หากนายอนุชาได้รับเลือก จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส ยกระดับประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ และผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าเที่ยว และมีการบริหารที่สะอาด โปร่งใส พร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และผู้สมัคร สก. ของพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งนี้

ภาพจากเฟซบุ๊ก พรรคประชาธิปัตย์ - Democrat Party, Thailand?

ภาพจากเฟซบุ๊ก
ภาพจากเฟซบุ๊ก
ภาพจากเฟซบุ๊ก
ภาพจากเฟซบุ๊ก