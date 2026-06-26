เทคโนโลยีเคลือบฟิล์ม DLC ท่อส่งก๊าซธรรมชาติผลงานร่วมวิจัยซินโครตรอน-ปตท.สผ. คว้ารางวัล Bronze Award ในงาน Thailand Research Expo 2026

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับรางวัล Bronze Award จากผลงานเครื่องต้นแบบเคลือบฟิล์ม DLC ภายในท่อเหล็กกล้าสำหรับลำเลียงก๊าซธรรมชาติที่ จัดแสดงภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569 โดยผลงานดังล่าวเป็นความร่วมมือวิจัยระหว่างสถาบันฯ และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยป้องกันการกัดกร่อนภายในท่ออุตสาหกรรมปิโตรเลียม ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ลดความถี่ในการซ่อมบำรุง และลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือก๊าซที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร – สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนรับรางวัล Bronze Award จากผลงาน “นวัตกรรมเครื่องต้นแบบเคลือบฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชรภายในท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม” ซึ่งจัดแสดงบริเวณโซนนิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569 (Thailand Research Expo 2026) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2569 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ดร.ศรายุทธ ตั้นมี หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กล่าวว่า “สถาบันฯ และ ปตท.สผ. ได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว โดยนำการเคลือบฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชร (Diamond-Like Carbon) หรือ ดีแอลซี (DLC) ที่มีคุณสมบัติเด่นด้านความแข็งสูง ความเฉื่อยทางเคมี และแรงเสียดทานต่ำ มาเคลือบภายในท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับลำเลียงก๊าซธรรมชาติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือก๊าซที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพิ่มความปลอดภัยของระบบการผลิตในระยะยาว อีกทั้งช่วยลดต้นทุนจากการลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ลดการหยุดเดินระบบ และลดการเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนอายุการใช้งาน”
“นอกจากความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบภายในท่อของประเทศไทยอันเป็นพื้นฐานสำหรับการขยายผลสู่ระดับอุตสาหกรรมในอนาคตแล้ว รางวัลที่ได้รับจากการแสดงผลงานภายในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาตินี้ยังเป็นกำลังใจให้แก่ทีมวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยตอบโจทย์อุตสาหกรรมของประเทศ และช่วยสร้างสมดุลให้แก่สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันด้วย” ดร.ศรายุทธ ตั้นมี กล่าวสรุป