“ซาบีดา” เปิดงาน “ฉลุงฮาลาลสตรีทฟู้ด 2026” ยกทัพร้านเด็ด ชู “รัฐบาลอนุทิน” ต่อยอดทุนวัฒนธรรมสร้างมูลค่า ผสานไทย - มลายู สร้างรายได้ชุมชน

วันนี้(26 มิ.ย.)นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “ฉลุงฮาลาลสตรีทฟู้ด Kampung Chalung Halal Food” ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมี นายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายพีระพัฒน์ รัชกิจประการ สส.สตูล พรรคภูมิใจไทย นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ บริเวณสระใหญ่บ้านทุ่ง ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นางสาวซาบีดา กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยมุ่งสร้างโอกาส สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่
“จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพโดดเด่นทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความหลากหลายทางสังคม โดยเฉพาะตำบลฉลุง ซึ่งมีชื่อเสียงด้านอาหารฮาลาลที่เป็นเอกลักษณ์ สะอาด ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักศาสนา เป็นเสน่ห์สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย” นางสาวซาบีดา กล่าว
นางสาวซาบีดา กล่าวว่า การจัดงาน “ฉลุงฮาลาลสตรีทฟู้ด Kampung Chalung Halal Food 2026” ระหว่างวันที่ 26–28 มิถุนายน 2569 จังหวัดสตูล โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารฮาลาล (Halal Gastronomy Tourism) และยกระดับจังหวัดสตูลสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวฮาลาลของภูมิภาคอาเซียน สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การขับเคลื่อนพลังทางวัฒนธรรม และการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลของภูมิภาค
“ภายในงานรวบรวมร้านอาหารฮาลาลชื่อดัง อาหารพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 120 บูธพร้อมกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่อย่างหลากหลาย อาทิ การแข่งขันปรุงอาหารฮาลาล การแข่งขันโรตี ชาชัก แกงตอแมะ และปัสมอส การแข่งขันดิเกฮูลูเลอค่า การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-มลายู รวมถึงการประกวดหนุ่มสาวในธีม ‘เสน่ห์เคบาย่า งามอย่างไทย ใส่อย่างมีคุณค่า’ ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน” นางสาวซาบีดา กล่าว
นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากประเทศมาเลเซียในการนำผู้ประกอบการอาหารฮาลาลและคณะการแสดงทางวัฒนธรรมเข้าร่วมงาน สะท้อนความสัมพันธ์อันดีด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ พร้อมยกระดับเทศกาลให้ก้าวสู่การเป็นงานฮาลาลระดับนานาชาติที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน
นางสาวซาบีดา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเท่านั้น แต่ยังเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถเข้าถึงตลาดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
“ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์อาหารฮาลาล วิถีชุมชน และวัฒนธรรมไทย-มลายูอันงดงามในงาน ‘ฉลุงฮาลาลสตรีทฟู้ดKampung Chalung Halal Food 2026’ ระหว่างวันที่ 26–28 มิถุนายน 2569 ณ ฉลุงเมืองใหม่ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อร่วมสร้างสีสันทางการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และร่วมผลักดันจังหวัดสตูลสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวฮาลาลที่สำคัญของภูมิภาคในอนาคต” รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว