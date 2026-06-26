พรรคส้มส่งนายก อบจ.ลำพูนขึ้นเวที ฉะ "ชัชชาติ" อดีตไอดอลขายฝัน 200 นโยบายเดิมยังไม่สำเร็จ-ลู่วิ่ง 7 แสนไม่เห็นเจอ

"เฮง วีระเดช" นายก อบจ.ลำพูนโผล่งานปราศรัย ปชน. ถาม "ชัชชาติ" ขายฝันหรือไม่ 4 ปีก่อน 200 นโยบาย รอบนี้มา 250 นโยบายเดิมก็ไม่เสร็จ เหน็บ ไปดูราคาลู่วิ่ง ไม่เห็นเจอตัวละ 7 แสน ลั่น เมื่อก่อนเป็นไอดอล ตอนนี้ไม่รู้เป็นไหม อ้อน ชาวกรุง ไม่อยากโดดเดี่ยวแล้ว ขอ 28 มิ.ย. กา "ดร.โจ" ไปเป็นเพื่อน
วันนี้ (26มิ.ย.) ที่สวนเบญจกิติ พรรคประชาชนจัดเวทีปราศรัยใหญ่โค้งสุดท้าย ในการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ภายใต้ชื่องานเติมกรุงเทพให้เต็ม 10 เพื่อรณรงค์หาเสียงให้กับนายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และผู้สมัคร ส.ก. ทั้ง 50 เขต ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย.นี้ โดยก่อนที่แกนนำจะเริ่มปราศรัยได้มีการให้ประชาชนที่ร่วมงานได้พูดความในใจก่อนเปิดงาน
ขณะที่นายวีระเดช ภู่พิสิฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ลำพูน ก็ได้มาร่วมงานเช่นกัน พร้อมกล่าวว่า ตนมาให้กำลังใจนายชัยวัฒน์ เพราะเมื่อสักครู่ตอนมาฝนตกถ้าอยู่ลำพูน ฝนตกทางนี้หนาวถึงทางโน้น เพราะดีเบตทีไรลำพูนไปทุกทีโดนทุกรอบ วันนี้จะมาให้กำลังใจแล้วขอฝากสั้น ๆ ว่า ช่วงที่หาเสียงหลายคนก็จะบอกว่าอยากให้คนกรุงเทพฯดูลำพูนตนว่าไม่ใช่ กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ถ้าวันอาทิตย์นี้นายชัยวัฒน์ชนะทั้งประเทศต้องมาดูกทม.
เราจะบริหารประเทศได้ดีหรือไม่ดีให้ดูโมเดลกรุงเทพฯเป็นตัวอย่าง ขอเถอะตนอยากมีเพื่อน อยากมีนายกอปท.ใหญ่อีกสักที่หนึ่ง ใครก็บอกว่าไปทำไมยังไงก็ชนะ ไม่ใช่หมายถึงเรานะ ยังไงคนนั้นก็ชนะ ตนก็อยากบอกว่าขอโอกาสคนกรุงเทพฯทำให้คนทั้งประเทศไทยเห็น ขอโอกาสจากคนกรุงเทพฯให้เราได้ทำให้คนทั้งประเทศไทยเห็นถ้าเราได้บริหารจริง ๆ แล้ว ประเทศไทยจะไปทางไหน
" บอกตรง ๆ นะครับก็ไม่อยากพาดพิงถึงอดีตผู้ว่ากทมเห็นท่านพาดพิงมาก่อนบอกว่าซื้อของแพงบางรายการก็บางรายการ เมื่อกี้ผมไป Supersport ไปดูลู่วิ่งมา ก็หาไม่เจอเหมือนอันราคา 700,000 บาท จริง ๆ ท่านก็เป็นไอดอลผม แต่ก็ไม่รู้ตอนนี้จะเป็นหรือเปล่า 4 ปีที่แล้ว 200 นโยบาย 4 ปีต่อมา 250 แสดงว่านโยบายเดิมทำไม่เสร็จ แล้วมาเพิ่มนโยบายขายฝันเข้าไปหรือไม่ ดังนั้นขอให้เสียงคนกทม. ทุกคน 1 เสียงช่วยกัน ถึงแม้เราไปไม่ถึงดวงจันทร์ ก็ขออยู่ท่ามกลางดวงดาว” นายวีระเดชกล่าว