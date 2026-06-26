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เจาะสนามเขตเศรษฐกิจใจกลาง กทม. โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง สก. ชาวบ้านสะท้อนเสียง "ไม่เลือกเพราะคำคุย ขอคนลุยพื้นที่จริง"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (26 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันลงคะแนนทวีความคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นเขตใจกลางเมืองที่มีความหลากหลายสูง ตั้งแต่ย่านเศรษฐกิจประตูน้ำ ประตูสู่แฟชั่นระดับโลก ไปจนถึงชุมชนแออัดริมคลองและกลุ่มผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมหรู ทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจความเห็นของประชาชนเพื่อสะท้อนความต้องการที่แท้จริงต่อผู้ที่จะเข้ามารับหน้าที่ "ปากเสียง" ในสภา กทม.

[ปัญหาขยะและการสัญจร โจทย์ใหญ่ที่รอการแก้ไข]

จากการพูดคุยกับ นายกันต์ (สงวนนามสกุล) สะท้อนมุมมองในฐานะผู้ประกอบอาชีพขนส่งสาธารณะว่า สิ่งที่อยากเห็นจาก สก. คนใหม่มากที่สุดคือการบริหารจัดการพื้นที่ทำมาหากินและการจัดการขยะ

"แถวนี้เป็นย่านท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ขยะจะเยอะมากในช่วงเย็นและค่ำ สิ่งที่อยากได้คือ สก. ที่สามารถประสานงานกับสำนักงานเขตได้อย่างรวดเร็ว มีระบบจัดเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ ไม่ใช่ปล่อยให้ตกค้างข้ามคืนจนส่งกลิ่นเหม็นเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ส่วนเรื่องการจัดระเบียบทางเท้า เราเข้าใจว่าต้องแบ่งปันพื้นที่ แต่ก็อยากให้มีมาตรการรองรับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าให้อยู่รอดได้ด้วย"

[ความหวังของคนรุ่นใหม่: ทางเท้าปลอดภัย และพื้นที่สีเขียวที่เข้าถึงได้]

ขณะที่ นายปกรณ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี พนักงานบริษัทเอกชนซึ่งอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมย่านพญาไท มองว่า โจทย์ของเขตเศรษฐกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่แค่เรื่องพื้นฐาน แต่ต้องยกระดับคุณภาพชีวิตให้สมกับเป็นเมืองหลวง

"ผมใช้แอร์พอร์ตลิงก์และรถไฟฟ้า BTS ในการเดินทางทุกวัน สิ่งที่เจอคือทางเดินเท้าเชื่อมต่อ บางจุดยังไม่เอื้ออำนวย หรือปัญหาไฟส่องสว่างในซอยย่อย และเราขาดแคลนพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กสำหรับพักผ่อน สก. ที่ผมจะเลือก ต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เรื่องผังเมือง เข้าใจความต้องการของคนทำงานออฟฟิศ และสามารถผลักดันงบประมาณลงมาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ให้เห็นผลจริง ไม่ใช่แค่มาเดินไหว้ตอนหาเสียง หรือได้ตำแหน่งแล้วหาตัวไม่เจอเหมือนก่อน"

[ชุมชนริมคลอง หวัง สก. ช่วยประสานงานสวัสดิการและการระบายน้ำ]

ในส่วนของชุมชนดั้งเดิมอย่างชุมชนริมคลองแสนแสบ นางสาวบี (สงวนนามสกุล) ได้ฝากความหวัง ว่า

"คนในชุมชนต้องการคนที่เข้าถึงง่าย มีศูนย์ประสานงานที่พึ่งพาได้จริง เวลาหน้าฝนปัญหาน้ำรอระบายและน้ำหนุนในคลองยังเป็นเรื่องที่ชาวบ้านกังวล รวมไปถึงการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่ต้องการสวัสดิการและการตรวจสุขภาพเชิงรุก สก. ต้องทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างชาวบ้านกับ กทม. ได้อย่างสนิทใจ มีปัญหาต้องมาไว ไม่ใช่อยู่แต่ในห้องแอร์"

ทั้งนี้ การเลือกตั้ง สก. เขตเศรษฐกิจใจกลางกรุงเทพมหานครครั้งนี้ ชัดเจนว่าเสียงของประชาชนไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลหรือกระแสพรรคการเมืองใหญ่เพียงอย่างเดียว แต่ให้น้ำหนักไปที่ ความพร้อมในการทำงานและตัวนโยบายที่ตอบโจทย์เฉพาะพื้นที่ ใครที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในความซับซ้อนของเขตราชเทวี ที่มีทั้งตึกสูงและชุมชนแออัด และมีแนวทางการแก้ปัญหาที่จับต้องได้ ผู้นั้นย่อมมีสิทธิ์ที่จะคว้าเก้าอี้ สก. ไปครองในศึกเลือกตั้งครั้งนี้








เจาะสนามเขตเศรษฐกิจใจกลาง กทม. โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง สก. ชาวบ้านสะท้อนเสียง "ไม่เลือกเพราะคำคุย ขอคนลุยพื้นที่จริง"
เจาะสนามเขตเศรษฐกิจใจกลาง กทม. โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง สก. ชาวบ้านสะท้อนเสียง "ไม่เลือกเพราะคำคุย ขอคนลุยพื้นที่จริง"
เจาะสนามเขตเศรษฐกิจใจกลาง กทม. โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง สก. ชาวบ้านสะท้อนเสียง "ไม่เลือกเพราะคำคุย ขอคนลุยพื้นที่จริง"
เจาะสนามเขตเศรษฐกิจใจกลาง กทม. โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง สก. ชาวบ้านสะท้อนเสียง "ไม่เลือกเพราะคำคุย ขอคนลุยพื้นที่จริง"
เจาะสนามเขตเศรษฐกิจใจกลาง กทม. โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง สก. ชาวบ้านสะท้อนเสียง "ไม่เลือกเพราะคำคุย ขอคนลุยพื้นที่จริง"