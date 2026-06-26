จับตา ‘แบปรัชญา’ เบอร์ 3 ประชาธิปัตย์ ควงขุนพลมุสลิมรุ่นใหญ่ลุยเคาะประตูบ้านชาวบางกะปิ-อาสาดูแลชุมชนเพื่อความเท่าเทียม

วันนี้ (26 มิ.ย.) ศึกลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ก.บางกะปิรอบนี้บอกเลยว่าคึกคักเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในกลุ่มพี่น้องมุสลิม ที่กำลังจับตามอง “แบปรัชญา ศรีสอาด” หนุ่มไฟแรงผู้สมัคร ส.ก. หมายเลข 3 จากพรรคประชาธิปัตย์ ที่ขออาสาเข้ามาคุ้มครองดูแลและพัฒนาบ้านเกิด ภายใต้สโลแกนกินใจ “บางกะปิ...บ้านเรา เราดูแล” ประกาศลั่นพร้อมเดินหน้าทำงานรับใช้พี่น้องทุกชุมชนอย่างเท่าเทียม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ถ้าพูดถึงเขตบางกะปิ แน่นอนว่าชุมชนมุสลิมและมัสยิดหลายแห่งคือหัวใจและศูนย์รวมจิตใจของคนที่นี่ การเลือกตั้ง ส.ก. ครั้งนี้ พี่น้องในชุมชนต่างต้องการตัวแทนที่เข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม และพร้อมเข้ามาแก้ปัญหาปากท้องรวมถึงความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่างจริงจัง ซึ่งนาทีนี้ชื่อของ “นายปรัชญา ศรีสอาด” หรือที่หลายคนเริ่มเรียกติดปากด้วยความกันเองว่า "แบปรัชญา" ผู้สมัครหนุ่มไฟแรง เบอร์ 3 กำลังเป็นที่พูดถึงในฐานะ "ม้ามืด" ที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง
แบปรัชญาเปิดหมวกอาสาลงสนามรอบนี้ด้วยความมุ่งมั่นเต็มร้อย หวังเสนอตัวเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องชาวบางกะปิทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือผู้ใหญ่วัยเก๋า โดยเฉพาะการเข้าไปดูแลปัดเป่าความเดือดร้อนในพื้นที่หรือชุมชนที่เคยถูกละเลย เพื่อให้ได้รับการพัฒนาที่ทั่วถึงตามหลักคุณธรรมและความเป็นธรรม
[จับมือ "อนุชา บูรพชัยศรี" ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้านเพื่อชุมชน]
ในการสู้ศึกครั้งนี้ แบปรัชญาพร้อมเดินหน้าผลักดันนโยบายร่วมกับ "นายอนุชา บูรพชัยศรี" ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่วางเป้าหมายพัฒนาเมืองกรุงใน 5 มิติสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน 1.สะดวก: การเดินทาง เข้าออกซอกซอยและชุมชนสะดวกสบาย 2.สะอาด: สภาพแวดล้อมดี ขยะไม่ตกค้าง น้ำในคลองสะอาด 3.สบาย: มีพื้นที่ปลอดภัย มีความสุขในการอยู่อาศัย 4.เศรษฐกิจดี: ค้าขายคล่องตัว สร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน และ 5.มีความโปร่งใส: บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
[ขุนพลมุสลิม-ผู้ใหญ่สายเก๋าแท็กทีมหนุน ปูพรมเดินเคาะประตูบ้าน]
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่ทำให้กระแสของแบปรัชญาในชุมชนมุสลิมบางกะปิพุ่งทะยาน คือการได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ อดีตข้าราชการ และอดีตนักการเมืองท้องถิ่นสายแข็งที่คุ้นเคยกับพี่น้องในพื้นที่เป็นอย่างดี นำโดย อาจารย์ประเสริฐ ทองนุ่น อดีตผู้อำนวยการเขตและอดีต ส.ก.บางกะปิ
พร้อมด้วยทัพอดีต ส.ข. และแกนนำคนสำคัญในพื้นที่ อาทิ สมพงษ์ หมัดนุรักษ์, เชวง เงินแพทย์, แบวรากรณ์ บุญมาเลิศ รวมไปถึง จินตนา อารีย์, สุวดี รุ่งเรืองศรี และ เย็นจิตต์ พรมบ้านสังข์ ซึ่งทุกคนต่างแท็กทีมกันลงพื้นที่ จับมือแบปรัชญาเดินสายพบปะ และร่วมพูดคุยรับฟังปัญหาจากโต๊ะอิหม่าม คณะกรรมการมัสยิด รวมถึงพี่น้องตามชุมชนต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพรรคสีฟ้าพร้อมกลับมาดูแลพี่น้องด้วยความจริงใจ
"การได้รับฟังทุกความเดือดร้อน และการร่วมมือกันพัฒนาชุมชนบนฐานของความซื่อสัตย์ คือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้บางกะปิบ้านเราก้าวหน้าอย่างยั่งยืน" แบปรัชญากล่าวย้ำด้วยความมุ่งมั่น
แม้ว่าสนามบางกะปิรอบนี้จะมีการแข่งขันที่สูงมากจากหลากหลายพรรคการเมือง แต่นักวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่นมองว่า พลังสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่ ผนึกกำลังกับบารมีของผู้ใหญ่และขุนพลในพื้นที่ ทำให้ "ปรัชญา ศรีสอาด" หมายเลข 3 กลายเป็นผู้สมัครม้ามืดที่มีลุ้นเบียดเก้าอี้ ส.ก.บางกะปิ เพื่อกลับมาเป็นปากเป็นเสียงและทวงคืนความเชื่อมั่นให้พี่น้องพรรคสีฟ้าในพื้นที่ได้อย่างแน่นอน!