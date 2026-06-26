"ฉัตรวรรษ" ปัดสอดไส้นิรโทษคดีฮั้ว สว.ร่าง กม.สร้างเสริมสังคมสันติสุข ก่อนสว.นำกลับพิจารณา 30 มิ.ย.

‘สว.ฉัตรวรรษ’ ยันไม่มีสอดไส้นิรโทษกรรมคดีฮั้ว สว.ในร่าง กม.สร้างเสริมสังคมสันติสุข ก่อนนำกลับพิจารณาวุฒิสภา 30 มิ.ย.นี้
เมื่อวันที่ (26 มิถุนายน) พล.ต.อ.ฉัตรวรรษ แสงเพชร สว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สร้างเสริมสันติสุข วุฒิสภา กล่าวว่า ในการพิจารณาของ กมธ.ฯ ไม่พบเนื้อหาหรือสาระสำคัญที่ระบุถึงการนิรโทษกรรมคดีฮั้ว สว. และในบัญชีแนบท้ายไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคดีฮั้ว สว. ยังยืนยันหนักแน่นว่ารับประกันได้ว่าไม่มี โดยในบัญชีแนบท้ายมีการปรับลำดับของร่างกฎหมายที่เรียงตามตัวอักษรและลำดับของกฎหมายเท่านั้น ซึ่งกำหนดมาตั้งแต่ร่างสภาผู้แทนราษฎรแล้ว วุฒิสภาไม่มีการปรับแก้ โดยวัตถุประสงค์ของกมธ. ต้องการเสริมสร้างสันติสุขของสังคมตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้เสนอมา ทั้งนี้ ในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภาไม่ได้มีการแก้ไข เพียงแต่เสนอให้ไม่กำหนดเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112
พล.ต.อ.ฉัตรวรรษ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ วุฒิสภาไม่ต้องการที่จะให้มีการตั้ง กมธ.ฯ ร่วม 2 สภาเพื่อพิจารณาเนื้อหากฎหมายที่มีความเห็นต่างกัน ซึ่งวุฒิสภามีเจตนาให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ และร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับวุฒิสภา แต่จะเกี่ยวกับฝ่ายการเมืองที่เคยมีคดีทางการเมือง และในพิจารณาชั้น กมธ.ฯ ส่วนใหญ่ก็ยืนตามร่างที่สภาผู้แทนราษฎรดำเนินการมา
“ดูแล้วว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ต้องการให้พวกที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและขัดแย้งกับการเมืองจริงๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และให้พวกอดีตกลับมาทำมาหากินได้ เพราะความขัดแย้งตอนนั้นยังไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับสถาบันฯ เข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องของฝ่ายค้าน ทหารที่ยึดอำนาจ และรัฐบาล” พล.ต.อ.ฉัตรวรรษ กล่าว
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ หลังจากที่ กมธ.พิจารณาแล้วเสร็จ และตามกรอกต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน