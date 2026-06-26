“ปิยวัฒน์” รับหนังสือผู้ประกอบการรถรับจ้างผ่านแอปฯ จี้ คมนาคมบังคับใช้กม. ยกระดับมาตรฐาน-ปลอดภัย

สส.กล้าธรรม รับหนังสือร้องเรียนผู้ประกอบการรถรับจ้างผ่านแอปฯ จี้ คมนาคมเร่งบังคับใช้กฎหมาย ยกระดับมาตรฐาน-ความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวไทย
เมื่อวันที่ (26 มิถุนายน 2569) เวลา 13.30 น. ที่ห้องแถลงข่าว อาคารรัฐสภา นายปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร สส.นครนายก พรรคกล้าธรรม รับหนังสือร้องเรียนจากสมาคมรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (PACA) และผู้แทนสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถยนต์รับจ้างผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงความกังวลด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค พร้อมเรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
โดยนายจิตต์กวินท์ ศรีพระลาน นายกสมาคมรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อปิดกั้นหรือยกเลิกการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน แต่ต้องการให้ภาครัฐบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วอย่างเคร่งครัดและเท่าเทียม เนื่องจากแม้มีกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องออกมาตั้งแต่ปี 2564-2565 แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้รถที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องยังสามารถให้บริการผ่านแพลตฟอร์มได้เป็นจำนวนมาก
นายจิตต์กวินท์ ระบุว่า การปล่อยให้รถที่ไม่ถูกกฎหมายวิ่งให้บริการต่อไป รวมถึงการขยายระยะเวลาผ่อนผันไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมยกตัวอย่างเหตุอาชญากรรมที่เกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ และตั้งข้อสังเกตว่าการขยายเวลาครั้งนี้อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บางแพลตฟอร์มหรือไม่
ด้านนางวารุณี สกุลรัตนธารา ผู้ประสานงานสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ผู้บริโภคเห็นว่ารถโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป็นทางเลือกที่สะดวก แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยและมาตรฐานของรถที่ให้บริการ ซึ่งปัจจุบันยังพบปัญหารถที่เลขทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ หรือไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง จึงไม่เห็นด้วยกับการขยายเวลาผ่อนผันอีกต่อไป พร้อมเรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ทั้งนี้ นายปิยวัฒน์ กล่าวว่า พรรคกล้าธรรมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะการใช้บริการรถโดยสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งที่ผ่านมาเกิดคดีอาชญากรรมจากผู้ขับขี่ที่ไม่ได้มาตรฐานหลายกรณี ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ทั้งภูเก็ต พัทยา และกรุงเทพมหานคร
“ผมขอฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เร่งสร้างมาตรฐานและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและผู้บริโภค รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทย ในฐานะรองโฆษกพรรคกล้าธรรม ผมจะนำข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะทั้งหมดส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพราะการเดินทางผ่านแพลตฟอร์มต้องมีทั้งคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย” นายปิยวัฒน์ กล่าว