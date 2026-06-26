"หมอวรงค์" ยื่นร้อง ป.ป.ช สอบ TH-AI PASSPORT ส่อฮั้ว-เอื้อประโยชน์ ชี้พิรุธ TOR เขียนล็อกสเปก จี้ "ไชยชนก" เลิกทำตัวเป็นเด็ก

"หมอวรงค์" ยื่น ป.ป.ช สอบ TH-AI PASSPORT ส่อฮั้ว-เอื้อประโยชน์หรือไม่ ชี้ TOR มีพิรุธเขียนล็อคสเปกบริษัท จัดแย้งสัญญาแนบท้าย ฝากถึง "ไชยชนก" เลิกทำตัวเป็นเด็ก ลูกมาตรวจสอบ มองท้ายที่สุดหนีรับผิดไม่พ้น
วันนี้ (26มิ.ย.) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยภักดี ยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.ขอให้ตรวจสอบข้อสงสัยการทุจริต เอื้อประโยชน์หรือมีการล็อกสเปกในโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทย หรือ TH-AI PASSPORT วงเงิน 1,650 ล้านบาท โดยนำหลักฐาน TOR ของโครงการดังกล่าวจำนวน 33 แผ่น เอกสารที่ใช้ประกอบในการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงหลักฐานที่ส่อว่าบริษัทรับผลิตสื่อมีศักยภาพครบถ้วนตามเงื่อนไขหรือไม่มายื่นด้วย และขอให้ตรวจสอบว่าเงื่อนไขใน TOR ของโครงการกำหนดคุณสมบัติหรือรายละเอียดของงานที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือมีลักษณะเป็นการกำหนดเงื่อนไขเฉพาะที่ทำให้เอกชนบางรายหรือบางกลุ่มได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่น โดยเฉพาะเงื่อนไขด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางจอดิจิทัล เครือข่ายสื่อ การกำหนดจำนวนสาขาร้านสะดวกซื้อ จำนวนจอ รวมถึงองค์ประกอบอื่นที่อาจไม่เป็นสาระสำคัญในการยกระดับทักษะด้าน AI โดยตรง แต่กลับกำหนดให้เป็นส่วนสำคัญของโครงการ รวมถึงประเด็นการจัดทำราคากลาง ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ตรวจสอบแหล่งที่มาของราคากลาง การเปรียบเทียบราคา การประเมินต้นทุนและเหตุผลประกอบการกำหนดวงเงิน มีความชัดเจนโปร่งใส และตรวจสอบได้หรือไม่ พร้อมขอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านครอบคลุมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทุกระดับ ตั้งแต่ผู้กำกับดูแลกระทรวง นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม /นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงนิติบุคคล และภาคเอกชนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์จากโครงการ
นพ.วรงค์ กล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบมีการล็อกสเปกพุ่งเป้าไปที่กำหนดพื้นที่หรือจอดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์ในร้านสะดวกซื้อ โดยจะข้อความประชาสัมพันธ์ของบริษัท แพลนบี ว่าสามารถประชาสัมพันธ์ผ่านร้านสะดวกซื้อไม่น้อยกว่า 2,000 สาขา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเงื่อนไขใน TOR ที่ระบุว่าจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ทางร้านสะดวกซื้อไม่น้อยกว่า 1,500 สาขา ไม่น้อยกว่า 6,000 จอ
นพ.วรงค์ กล่าวว่า ส่วนตัวสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ AI ในระดับโปรหรือพรีเมี่ยมแบบฟรี แต่สิ่งที่ปฏิเสธคือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ E-Bidding ที่สื่อมีการล็อคสเปค หรือเอื้อประโยชน์เกิดขึ้น และมีสัญญาณว่ามีการเขียนเอกสารแนบท้ายสัญญาเปลี่ยนเป็นการใช้จ่ายเงินรายเดือนตามที่จ่ายจริง ไม่ใช่จ่ายตามข้อตกลงที่ระบุจะจ่าย 1,621 บาท หากฟังผิวเผินก็ดูเหมือนจะประหยัด แต่พบว่ากระบวนการหรือการประมูลมีการล็อกสเปคมาแล้ว แม้จะมีการแก้ไขสัญญาแต่กระบวนการที่เริ่มมาไม่มีความโปร่งใส และการเขียนสัญญาแนบท้ายให้มีการจ่ายรายเดือนนั้น แต่ในเงื่อนไข TOR กำหนดการจ่ายเงิน 5 งวด งวดละ 20% โดยเฉพาะงวดที่ 2 ถึงงวดที่ 5 จะเชื่อมโยงกับกระบวนการที่ล็อกสเปกไว้คือเงื่อนไขการประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิทัล ซึ่งการระบุจะมีการจ่ายเงินเป็นรายเดือนนั้นมีความย้อนแย้งกับ TOR สะท้อนให้เห็นว่าสัญญาแนบท้ายและ TOR ขัดแย้งกัน ต้องไปแก้ไข TOR จึงแสดงให้เห็นว่า TOR สามารถแก้ไขได้จึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าหากจะต้องแก้ไข TOR ให้สอดคล้องกับสัญญาแนบท้าย ขอให้แก้ไข TOR ให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และแก้เงื่อนไขการล็อกสเปกไว้ด้วย และเปิดประมูลใหม่จะทำให้ประเทศชาติประหยัดงบประมาณและจะทำให้เรื่องหนักกลายเป็นเบา พร้อมฝากไปยังนายไชยชนกเลิกทำตัวเป็นเด็ก เพราะบริหารชาติบ้านเมือง ต้องยึดประโยชน์ประชาชนเป็นตัวตั้ง ขอย่าอ้างว่าตนไม่รู้ ตนเองแทรกแซงไม่ได้เพราะเมื่อถึงที่สุดแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีหนีความรับผิดชอบไม่ได้ ซึ่งจากการอภิปรายและการแถลงข่าวของตนแสดงว่าได้เตือนรัฐมนตรีแล้วขอให้เร่งดำเนินการจัดการก่อนที่จะนำไปสู่ความเสียหายมากกว่านี้ หมดเวลาทำตัวเป็นเด็กแล้ว
นพ.วรงค์ ยังบอกว่า TOR ที่มีปัญหาโดยเฉพาะในข้อ 4 ที่มีการระบุว่า "อย่างน้อยดังนี้" ถือเป็นสภาพบังคับ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงข้อย่อยที่ 5 และเงื่อนไขในข้อ 8 ที่ระบุเงื่อนไขการจ่ายเงิน 5 งวด และการชำระเงินก็จะโยงย้อนกลับมาถึงข้อ 4 ด้วย และบริษัท Plan B ไม่ได้มีส่วนในการประมูลโดยตรง ขออย่าไปกล่าวหา แต่บริษัทที่ประมูลชนะมีความพัวพันสามารถกำหนดทิศทางและกำหนดศักยภาพของ Plan B ได้ ซึ่งเป็นการใช้ คอนเนกชั่น เพื่อนำไปสู่การชนะประมูล แม้จะมีบริษัทที่เข้าประมูลงาน 3 แห่ง แต่ไม่แปลกใจที่เสนอราคาไม่แตกต่างกันมากและไม่แตกต่างจากราคากลาง ซึ่งส่อว่ามีการฮั้วกันมาตั้งแต่แรกแล้ว
เมื่อถามว่าหลักฐานที่นำมายื่นร้องจะหนักแน่นเหมือนและเอาผิดได้เหมือนกรณีโครงการรับจำนำข้าวหรือไม่นายแพทย์วรุณกล่าวว่า หลักฐานและTOR ที่มีอยู่ก็ถือว่าจบแล้ว ยกเว้นจะรีบยกเลิกและแก้ไขใหม่ หนักจะได้เป็นเบา