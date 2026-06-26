“รัชดา” นำทีมโฆษกรัฐบาลทำบุญศูนย์แถลงข่าว ขอให้ประชาชนมีความสุข รับแต่ข่าวดีๆ ให้ข่าวปลอมลดลง

“รัชดา” นำคณะโฆษกรัฐบาลทำบุญศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ขอให้ประชาชนมีความสุข รับทราบข่าวดี ๆ และถูกต้อง พร้อมขอให้ข่าวปลอมลดลง
วันนี้ (26 มิ.ย.69) เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีคณะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ และร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร พร้อมด้วยนางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ คณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่สำนักโฆษก และสื่อมวลชนในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมด้วย
เมื่อเริ่มพิธีสงฆ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์จำนวน 5 รูปเจริญพระพุทธมนต์ คณะโฆษกรัฐบาลถวายปิ่นโตภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการเสร็จสิ้นพิธี
ทั้งนี้ การจัดพิธีทำบุญศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารของภาครัฐ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักโฆษกกับสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
โอกาสนี้ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก กล่าวว่า การสื่อสารของภาครัฐไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดข้อมูล แต่คือการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ตนเองได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า “ขอให้ประชาชนมีความสุข รับทราบข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และขอให้ข่าวปลอมลดลง”
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี คณะโฆษกรัฐบาลจะได้ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกระชับความร่วมมือกับผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล ตามความตั้งใจที่จะร่วมกันทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ทั้งนี้ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เดิมมีชื่อว่า “ตึกพระขรรค์” เป็นส่วนหนึ่งของบ้านนรสิงห์ ก่อนจะกลายมาเป็นทำเนียบรัฐบาลในปัจจุบัน ต่อมาได้ปรับบทบาทเป็น “ศูนย์กลางการแถลงข่าว” ของรัฐบาล เริ่มในสมัยพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นต้นมา ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นโยบาย และผลการดำเนินงานของรัฐบาลไปยังสื่อมวลชนและประชาชน”