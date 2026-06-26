กมธ.ศาสนาฯ จี้รัฐทุ่มงบขุดค้น “ดอนยายทอง” ดันตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หลังพบขุมทรัพย์อารยธรรม 2,000 ปี

กมธ.ศาสนา สภาฯ เร่งรัฐจัดงบขุดแหล่งโบราณดอนยายทอง หลังพบโครงกระดูกและโบราณวัตถุอายุ กว่า2 พันปี พร้อมดันตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หวังอนุรักษ์มรดกประวัติศาสตร์และต่อยอดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส.เพชรบุรี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการติดตามการค้นพบแหล่งโบราณคดีดอนยายทอง ตำบลสมอพลือ อ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี ว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้ให้ความสำคัญกับการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ พร้อมโบราณวัตถุล้ำค่าจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นกำไลทองคำ แหวนทองคำ ลูกปัดโบราณ เครื่องปั้นดินเผา และกลองมโหระทึก ซึ่งล้วนเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองของชุมชนโบราณ วิถีชีวิต ความเชื่อ พิธีกรรม และสถานะทางสังคมของผู้คนเมื่อกว่า 1,500-2,000 ปีก่อน
นอกจากนี้ หลักฐานที่ค้นพบยังแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญด้านงานช่างทองของผู้คนในพื้นที่เมืองเพชร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบัน และสะท้อนให้เห็นว่า พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางอารยธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งในอดีต
นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งโบราณคดีดอนยายทองด้วยตนเอง ทำให้ทราบว่าการค้นพบครั้งนี้มีคุณค่าทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง เนื่องจากโบราณวัตถุและโครงกระดูกที่พบมีอายุเก่าแก่กว่า 1,500-2,000 ปี และมีความเชื่อมโยงกับพิธีกรรม ความเชื่อ ตลอดจนโครงสร้างทางสังคมของมนุษย์ในยุคโบราณ
"สิ่งที่ค้นพบไม่ใช่เพียงโบราณวัตถุ แต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่บอกเล่ารากเหง้าและพัฒนาการของจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งเป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทย" นางธิวัลรัตน์ กล่าว
ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ฯ กล่าวว่า กมธ. ได้เสนอแนะไปยัง ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้จัดตั้งคณะทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันศึกษาประวัติศาสตร์ วางแผนพัฒนาพื้นที่แหล่งโบราณคดี และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนผ่านการจัดนิทรรศการและกิจกรรมด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ ยังเสนอแนวทางการบริหารจัดการแหล่งโบราณคดีดอนยายทองในระยะยาว 3 ประการ ได้แก่ 1. จัดแสดงนิทรรศการโบราณวัตถุที่ค้นพบในพื้นที่ดอนยายทองเป็นเวลาอย่างน้อย 10-15 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวเพชรบุรี และผู้สนใจทั่วประเทศ ได้ศึกษาประวัติศาสตร์และคุณค่าของแหล่งโบราณคดีแห่งนี้อย่างใกล้ชิด
2. ผลักดันการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และเทคโนโลยี เพื่อเดินหน้าขุดค้นทางโบราณคดีเพิ่มเติม หวังค้นพบข้อมูลและโบราณวัตถุใหม่ที่จะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ต่อยอดงานวิชาการ ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี
และ3. เสนอจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หรือผลักดันให้เกิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรวบรวมโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีดอนยายทองและพื้นที่สำคัญอื่น ๆ ในจังหวัด ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางโบราณคดี สร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวเพชรบุรี และเปิดโอกาสให้ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้ศึกษาประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของเมืองเพชรอย่างยั่งยืน