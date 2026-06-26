“วราวุธ” รุดเคลียร์ 4 องค์กรชาวไร่อ้อยบุกหน้าหน้ากระทรวงอุตฯ เร่งจ่ายเงินช่วย 120 บ./ไร่ ตั้งตัวแทนชาวไร่ในบอร์ด กอน.

4 องค์กรชาวไร่อ้อยบุกยื่นหนังสือหน้ากระทรวงอุตสาหกรรม เรียกร้องตรวจสอบความล่าช้าตั้งตัวแทนชาวไร่ในบอร์ด กอน. และคัดค้านเกณฑ์จ่ายเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสดแบบใหม่ ด้าน “วราวุธ” ออกมารับเรื่องด้วยตัวเอง ย้ำข้อเรียกร้องจะถึงมือนายกรัฐมนตรีแน่นอน พร้อมยืนยันกระทรวงไม่ทอดทิ้งชาวไร่อ้อย
วันที่ 26 มิถุนายน 2569 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทน 4 องค์กรชาวไร่อ้อยนำโดยสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ที่ด้านหน้ากระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามหก
นายวราวุธ กล่าวว่า วันนี้เขาไม่ให้เข้าไปข้างในกระทรวงอุตสาหกรรม ตนก็ต้องออกมาพบพี่น้องด้วยตัวเอง เราต้องได้เจอกันก่อน เพราะเข้าใจดีว่าถ้าไม่เดือดร้อนคงไม่ยอมอดนอนมาอยู่ริมถนน พร้อมขออภัยผู้ใช้เส้นทางพระรามหก ที่อาจมีการจราจรติดขัด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ขอบคุณชาวไร่อ้อยที่ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ด้วยการไม่เผาอ้อยสดจนเหลือเพียง 3.8% ทำให้ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2569 ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอเงินค้างจ่ายปี 67/68 จำนวน 477 ล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กำชับให้เร่งนำเข้าครม. และเมื่อถึงวาระที่ต้องหาคือกันในครม. อ่านไม่ทันจะจบนายกรัฐมนตรีก็อนุมัติให้ทันที
“นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย จึงมอบหมายให้ผมมารับหนังสือที่กระทรวงอุตสาหกรรม พี่น้องไม่ต้องเดินทางไปถึงทำเนียบรัฐบาล โดยวันนี้ทุกเรื่องที่พี่น้องมีความกังวลใจ ตนจะรับและนำไปดำเนินการต่อให้ทุกๆเรื่อง ” นายวราวุธ กล่าว
นายวราวุธ ย้ำว่า ตนไม่เข้าข้างใคร ทั้งพี่น้องชาวไร่อ้อย หรือปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ต้องให้ความยุติธรรมกับทุกๆ คน แต่ความเดือดร้อนเรื่องราคาอ้อย 120 บาทต่อตัน ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะตามหาเงินมาช่วยพี่น้องชาวไร่อ้อย เพราะในปีผลิต 67/68 พี่น้องร่วมมือลดการเผาอ้อยสดได้จนเหลือแค่ 3.8% ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับเกษตรกร
“ข้อเรียกร้องวันนี้ถึงมือนายกรัฐมนตรีแน่นอน ขอให้เชื่อว่ากระทรวงอุตสาหกรรม ยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชน และมั่นใจในทีมงานของกระทรวงว่าไม่ทิ้งพี่น้องชาวไร่อ้อยอย่างแน่นอน” นายวราวุธ กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่บรรยากาศการชุมนุม ที่ด้านหน้ากระทรวงอุตสาหกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีชาวไร่อ้อยรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก จนล้นถนน โดยตัวแทนของพี่น้องชาวไร่อ้อย ได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย นายกำธร กิตติโชติทรัพย์ นายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 นายปรเมศ โพธารากุล ประธานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย นายบุญลือ ดีประสิทธิ์ ประธานสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย นายมนตรี คำพล ประธานสมา พันธ์ ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และนายสิทธิบูรณ์ รัชตะสุวิโรจน์ ประธานสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน โดยมีข้อเรียกร้องให้ตรวจสอบกรณีความล่าช้าในการแต่งตั้งตัวแทนชาวไร่อ้อย เข้าไปอยู่ในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.)ที่ครบกำหนดมาแล้ว 2 ปี พร้อมขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นประธานบอร์ดกอน. ในที่ด้อยค่าและไม่ให้เกียรติชาวไร่อ้อยในเวลาที่มีการประชุมคณะกรรมการ
ส่วนข้อเรียกร้องสุดท้าย คือการเปลี่ยนเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด จากเดิมตันละ 120 บาท แต่ปัจจุบัน กอน.เสนอให้แบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ 69 บาท และ 51 บาท โดยเพิ่มเงื่อนไขให้ต้องออกสำรวจพื้นที่ และแจ้งจุดพิกัดทุกแปลงรวมกว่า 10 ล้านไร่ ซึ่งสร้างความยุ่งยากและลำบากให้กับชาวไร่อ้อยเป็นอย่างมาก ทั้งที่ชาวไร่อ้อยให้ความร่วมมือตัดอ้อยสดจนลดสัดส่วนอ้อยไฟไหม้เหลือเพียง 3.8% ได้ ซึ่งถือเป็นสถิติที่ต่ำที่สุดในโลก ทางกลุ่มผู้ชุมนุมจึงเรียกร้องให้เร่งตรวจสอบและดำเนินการในเรื่องดังกล่าว