“เอกนิติ” นั่งประธาน กมธ.โอนงบฯ แปรญัตติวันเดียวไม่เสร็จ ขยายต่อถึงวันจันทร์

“เอกนิติ” นั่งประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณ ตั้งรองประธาน 6 คน โฆษก 3 แปรญัตติวันเดียวไม่เสร็จ ขยายต่อถึงวันจันทร์
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 มิ.ย. ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณ พ.ศ. … มีการเลือกตำแหน่งต่างๆ ในกมธ. ดังนี้ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกมธ. มีรองประธาน 6 คน ได้แก่ นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธานคนที่ 1 นางนันทนา สงฆ์ประชา สส. บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย รองประธานคนที่ 2 นางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม พรรคเพื่อไทย รองประธานคนที่ 3 นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ สส.นครราชสีมา พรรคประชาชน รองประธานคนที่ 4 น.ส.เพ็ญภัค รัตนคำฟู สส.ลำปาง พรรคกล้าธรรม รองประธานคนที่ 5 และนายซาการียา สะอิ สส.นราธิวาส พรรคภูมิใจไทย รองประธานคนที่ 6
ส่วนเลขานุการ กมธ.ได้แก่ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทย ขณะที่โฆษก กมธ. 3 คน 1.นางคมคาย อุดรพิมพ์ สส.มหาสารคาม พรรคภูมิใจไทย , 2. น.ส.กิตติ์ธัญญา วาจาดี สส. อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย และ 3. นายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย อดีต สส.สมุทรสาคร พรรคประชาชน
สำหรับการประชุมวันแรกของกมธ. เป็นสอบถามกระบวนการโอนงบประมาณของแต่ละหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าที่แจงแล้วในวันนี้ เช่น สำนักงบประมาณ , กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงกลาโหม สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง , และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ส่วนเรื่องเกณฑ์การดึงงบประมาณนั้น เบื้องต้นยังอยู่ในช่วงการสอบถามแต่ละหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งจากเดิมกำหนดการแปรญัตติไว้วันเดียว แต่เนื่องจากมีหลายหน่วยงาน จึงมีการขยายเวลาออกไป คาดว่า จะได้ข้อสรุป และให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนได้ในวันที่ 29 มิ.ย. นี้