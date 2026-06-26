“จักรภพ”ควงคู่ชีวิต ร่วมฉลอง 250 ปีสหรัฐฯ ชูคุณค่า “เสรีภาพ” สะท้อนมิตรภาพไทย–อเมริกา

“จักรภพ–สุไพรพล ” ร่วมฉลอง 250 ปีสหรัฐอเมริกา ยก “เสรีภาพ” เป็นคุณค่าหลักของสังคมอเมริกัน ชี้แนวคิด Freedom สะท้อนนโยบายต่างประเทศและ America First พร้อมอวยพรความสัมพันธ์ไทย–สหรัฐฯ แน่นแฟ้น และร่วมส่งเสริมอุดมการณ์เสรีภาพบนเวทีโลก
นายจักรภพ เพ็ญแข อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุไพรพล เพ็ญแข หรือ “ป๊อบ” คู่ชีวิต เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 250 ปีแห่งการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้แนวคิด “250 Years of Freedom” ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ณ โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ เมื่อค่ำวันที่ 25 มิถุนายน 2569
ภายในงานมีบุคคลจากแวดวงการเมือง การทูต ภาคธุรกิจ และสังคม ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองและอบอุ่น
นายจักรภพ กล่าวว่า แนวคิด “250 ปีแห่งเสรีภาพ” สะท้อนคุณค่าที่สหรัฐอเมริกายึดถือมาอย่างยาวนาน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า สังคมอเมริกันมักกล่าวถึงคำว่า “เสรีภาพ” (Freedom/Liberty) มากกว่าคำว่า “ประชาธิปไตย” ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาพัฒนาการทางการเมืองและนโยบายระหว่างประเทศของสหรัฐฯ
“สำหรับผมและป๊อบ ประชาธิปไตยถือเป็นทั้งกระบวนการและเป้าหมายที่ควรดำเนินควบคู่กัน ขณะที่แนวคิดของสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับการธำรงไว้ซึ่งเสรีภาพในฐานะเป้าหมายหลัก ซึ่งอาจสะท้อนผ่านท่าทีและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ในแต่ละยุคสมัย รวมถึงแนวคิด ‘America First’ ที่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประเทศเป็นลำดับแรก” นายจักรภพ กล่าว
นายจักรภพยังกล่าวชื่นชมการจัดงานของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยว่า เป็นไปอย่างเรียบร้อย อบอุ่น และเป็นมิตร โดยเจ้าหน้าที่ทั้งชาวไทยและชาวอเมริกันให้การต้อนรับผู้ร่วมงานอย่างดียิ่ง พร้อมกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะผู้จัดงานทุกฝ่าย
ในโอกาสดังกล่าว นายจักรภพและนายสุไพรพลได้ร่วมอวยพรให้สหรัฐอเมริกายังคงยึดมั่นในคุณค่าของเสรีภาพ และมีบทบาทในการส่งเสริมอุดมการณ์ดังกล่าวทั้งภายในประเทศและบนเวทีโลก พร้อมอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบ 250 ปีแห่งการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา และหวังว่ามิตรภาพระหว่างไทยกับสหรัฐฯ จะดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นในอนาคต.