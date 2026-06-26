"ไอติม" จวกนายกฯ ย้อนแย้ง บอกอายอันดับทุจริตประเทศตกต่ำ แต่ดูแคลนคลิปเสียงโกงสอบท้องถิ่น

"พริษฐ์" ลั่น "นายกฯ" ย้อนแย้ง บอกอายที่อันดับทุจริตประเทศตกต่ำ แต่ดูแคลนคลิปเสียง บอกไร้สาระ ปมโกงสอบท้องถิ่น
วันที่ 26 มิ.ย.นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณี การทุจริตข้อสอบท้องถิ่น พรรคฝ่ายค้านจะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้อย่างไร ว่า เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างแน่นอน แต่ก็ค่อนข้างประหลาดใจกับท่าทีของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพราะก่อนหน้านี้นายกเคยบอกว่าจะปราบปัญหาการทุจริต และรู้สึกอับอายกับคะแนนความโปร่งใสของประเทศเราที่ตกต่ำสุดในรอบ 10 กว่าปี แต่พอมีคลิปหลักฐานที่อาจบ่งบอกได้ว่า อาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้น กลับบอกว่าเป็นเนื้อหาที่ไร้สาระ ก็เป็นท่าทีที่ค่อนข้างย้อนแย้งพอสมควร แต่ถ้าให้วิเคราะห์มากกว่านั้น หลายกรณีก่อนหน้านี้ ที่บางทีนายกปัดตก หรือดูแคลนหลักฐานบางประการ ที่ท้ายที่สุดพิสูจน์แล้วว่ามีมูล เช่น เรื่องวิกฤตน้ำมัน เราก็เห็นนายกฯที่ออกมายืนยันว่า ไม่มีไอ้โม่ง แต่ท้ายสุดก็มีการเปิดเผยว่า กระบวนการกักตุนน้ำมันมีอยู่จริง ตนเลยค่อนข้างประหลาดใจกับท่าทีของนายกฯ ที่ดูจะเร่งรีบในการปัดตกและดูแคลนหลักฐานที่อยู่ในคลิป และหากมองไปมากกว่านั้น ตนก็เห็นว่า มันเร็วเกินไปที่นายกฯ ไปสรุปว่าไม่มีฝ่ายการเมืองเกี่ยวข้อง เพราะในบางคลิปก็มีการพูดถึงบุคคลฝ่ายการเมืองอย่างชัดเจน ซึ่งตนเชื่อว่าเป็นบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับบุคคลในรัฐบาลบางคนด้วย ในเมื่อนายกฯ ก็เป็นคนบริหารกระทรวงมหาดไทย มาเกือบตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 66 เป็นต้นมา
ส่วนมีความกังวลหรือไม่ว่า สุดท้ายข้าราชการประจำจะโดนแค่ฝ่ายเดียว แล้วฝ่ายการเมืองลอยนวลเป็นไอ้โม่ง นายพริษฐ์ ระบุว่า ฝ่ายค้านจะไม่ปล่อยให้การตัดตอนกระบวนการตรวจสอบเป็นเช่นนั้น เรายืนยันว่าสำหรับเรื่องนี้ต้องตรวจสอบทุกส่วน และตรวจสอบอย่างถอนรากถอนโคน เราจะไม่ปล่อยให้กระบวนการตรวจสอบถูกตัดตอนแค่บางกลุ่มเท่านั้น
สำหรับเบาะแสหรือหลักฐาน ได้อะไรมาเพิ่มเติมหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า จะมีการหารือกับ สส.ที่รับผิดชอบในกรณีนี้ แต่ตนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเราเห็นถึงการดำเนินการตรวจสอบที่ดูมีมาตรฐานแตกต่างกัน ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ เช่นกรณีการโยกย้ายข้าราชการในภูเก็ตที่มีการโยกย้ายในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่พอมาเป็นการตรวจสอบอธิบดีกรมการปกครอง เกี่ยวกับข้อความแชต "ช่วยน้ำเงินด้วย" ถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเลย ซึ่งก็ผ่านมาเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์พอสมควร