กทม.-เมืองพัทยา เปิดทำบัตรประชาชนช่วงวันเลือกตั้ง บัตรหาย-ชำรุดไม่ต้องกังวล

หมดห่วงวันเลือกตั้ง กทม. และพัทยา เปิดบริการทำบัตรประชาชนเป็นพิเศษช่วงสุดสัปดาห์นี้ สำหรับผู้ที่บัตรหายหรือชำรุด เพื่อให้ทุกคนไม่พลาดการออกไปใช้สิทธิ
วันนี้(26มิ.ย.)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ชำรุด สูญหาย หรือมีความจำเป็นต้องขอมีบัตรใหม่ สามารถเข้ารับ บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ ในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 ตามปกติ ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น.
ส่วนวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง จะเปิดให้บริการ ณ สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. รวมทั้ง เปิดให้บริการ ณ จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) จำนวน 19 แห่ง ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยแต่ละแห่งมีเวลาทำการแตกต่างกัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กทม. 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะที่เมืองพัทยา เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 038-253-100
สำนักงาน กกต.ยังเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ เพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริต โปร่งใส เป็นกลาง และเที่ยงธรรม