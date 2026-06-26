"ไอติม" เผยพรรคส้มเล็งชำแหละงบฯ 70 มุ่งประเด็นคุ้มค่า-โปร่งใส เจาะลึก TH-AI Passport ให้ประชาชนตัดสิน

"พริษฐ์" เผย ฝ่ายค้านพร้อมอภิปรายงบ 70 มุ่ง 2 ประเด็น ใช้งบคุ้มค่า-โปร่งใส ลั่น เจาะลึกงบ TH-AI Passport แน่นอน ชี้ จะสะเทือนรัฐบาลหรือไม่ ให้ประชาชนตัดสินเอง
วันที่ 26 มิ.ย.นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงแนวทางการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณปี 2570 พรรคประชาชนจะโหวตคว่ำเหมือนเดิมหรือไม่ ว่า ขณะนี้พรรคประชาชนเตรียมผู้อภิปรายไว้ ซึ่งการประชุมงบประมาณก็จะเกิดขึ้นวันที่ 29 มิ.ย.- 1 ก.ค. ที่จะถึงนี้ มติอย่างเป็นทางการของพรรคประชาชนและวิปฝ่ายค้าน อยากให้รอการประชุมอย่างเป็นทางการของวิปฝ่ายค้านก่อน แต่ตนคิดว่าหลักเกณฑ์ที่เราจะใช้ในการประเมินงบประมาณ มี 2 เรื่อง อย่างแรกคืองบประมาณนั้นถูกจัดสรรไปกับโครงการที่มีความคุ้มค่าหรือไม่ ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
สอง โครงการต่างๆ ที่อยู่ในร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี2570 มีความโปร่งใสหรือไม่ หรือมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ ที่อาจทำให้เราตั้งคำถามถึงความโปร่งใสได้ ถือเป็น 2 เกณฑ์ที่เราใช้ในการประเมินงบประมาณแต่ละส่วน ซึ่งเราก็จะมีการแบ่งกลุ่มผู้อภิปรายไปตามประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง เป็นต้น
ส่วนที่มีการเปิดเผยว่างบประมาณไปกองที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ค่อนข้างเยอะ ตรงนี้จะมีการเปิดข้อมูลและชี้ให้สังคมเห็นอย่างไรบ้าง นายพริษฐ์ กล่าวว่า เป็นข้อสังเกตที่เราเห็นว่าในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากปี 69 มาถึงปี 70 กระทรวงดีอี โดยเฉพาะบางหน่วยในกระทรวงฯที่เขาเกี่ยวข้องกับ TH-AI Passport พบว่า ก่อนหน้านี้ได้รับงบจำนวนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เรามีผู้อภิปรายที่จะเจาะลึกในงบประมาณของกระทรวงดีอีแน่นอน
ส่วนจะสามารถทำให้รัฐบาลสะเทือนได้หรือไม่ในเรื่องนี้ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าเรามีเนื้อหาและหลักฐานที่หนักแน่น ในการชี้เห็นว่างบประมาณบางส่วนมีความไม่เหมาะสมอย่างไร แต่สะเทือนหรือไม่ ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน