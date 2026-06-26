สถานเอกอัครราชทูตจัดการประมูลวัวแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ มาดามพิม ดิ สมิท และ จิ้มแจ่มไทยแลนด์ร่วมประมูลมอบเงินสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่

มาดามพิม วิชาดา เดอ สมิท จาก ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล เคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร ผู้บริหาร จิ้มแจ่มไทยแลนด์ ร่วมประมูลโดยจุดมุ่งหมายเพื่อนำเงินช่วยเหลือคนรุ่นใหม่ที่ขาดโอกาส
วัตถุประสงค์หลักของการประมูลคือการสนับสนุนองค์กรที่สร้างผลกระทบในระยะยาวในระบบการเกษตรและอาหาร องค์กรที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสองแห่งทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่ทุ่มเทเวลาและความเชี่ยวชาญเพื่อส่งเสริมการเกษตรและชุมชนไทย การประมูลรูปวัวจะช่วยเปลี่ยนรูปวัวให้กลายเป็นการสนับสนุนผู้ที่กำลังสร้างอนาคตให้กับระบบเกษตรกรรมและอาหารของไทยอย่างจริงจัง
1. โครงการบ่มเพาะราก
Roots Incubation เป็นโครงการที่ไม่แสวงหากำไรที่ให้อำนาจแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้นำชุมชนในอนาคตที่ต้องการกลับไปยังบ้านเกิดและสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ในแต่ละปี Roots จัดโครงการบ่มเพาะผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น และปรับปรุงการดำรงชีวิตในชนบท ผู้เข้าร่วมจำนวนมากมาจากภูมิหลังทางการเกษตรหรือทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนเกษตรกรรม
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายอาสาสมัครและผู้เชี่ยวชาญที่อุทิศเวลาและความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ องค์กรได้กลายเป็นเวทีที่ได้รับการยอมรับในการบ่มเพาะผู้ประกอบการและผู้เปลี่ยนแปลงชนบทรุ่นใหม่ในประเทศไทย
ก่อนหน้านี้ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ได้ร่วมมือกับ Roots through the Young Smart Farmer Workshop โดย Roots ได้ช่วยออกแบบและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทัศนคติของผู้ประกอบการในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นตนเองไม่เพียงเป็นผู้ผลิตเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างคุณค่า พัฒนาธุรกิจ และสร้างโอกาสในชุมชนของตนด้วย
เป้าหมายหลัก:
● พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรและชนบทรุ่นใหม่.
● สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระยะยาวในชุมชนท้องถิ่น
● ส่งเสริมให้เยาวชนนำความสามารถของตนกลับคืนสู่ชนบทในประเทศไทย
● ปฏิบัติงานเป็นความคิดริเริ่มที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ขับเคลื่อนโดยอาสาสมัครและผลกระทบทางสังคม
2. ฟาร์มเซฟติสต์ – โครงการเกษตรเมือง
ฟาร์มเซฟติสต์เป็นโครงการเกษตรในเมืองที่ส่งเสริมการเกษตรเมืองและความมั่นคงทางอาหารผ่านการศึกษาแบบมืออาชีพ
องค์กรให้โอกาสการเรียนรู้ฟรีแก่ชาวเมืองในการปลูกอาหารและเชื่อมต่อกับเกษตรกรรมใหม่ นอกเหนือจากการสอนการปลูกผักแล้ว ฟาร์มเซฟติสต์ยังส่งเสริมการปลูกผักในท้องถิ่นและตามฤดูกาลอย่างจริงจัง ช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร และมรดกทางอาหารของไทย
งานของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรรมในเมืองสามารถเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและความยืดหยุ่นของชุมชนได้อย่างไร โดยให้ความรู้และทักษะแก่ผู้คนเพื่อเติบโตส่วนหนึ่งของการจัดหาอาหารของตนเอง ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนฟรี ฟาร์มเซฟติสต์จึงส่งเสริมการปลูกพืชในท้องถิ่นและตามฤดูกาล รักษาความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร และส่งเสริมให้ตระหนักมากขึ้นถึงที่มาของอาหาร ในสังคมที่มีการเมืองมากขึ้น งานของพวกเขาช่วยเชื่อมต่อผู้คนกับการผลิตอาหาร ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมระบบอาหารที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนมากขึ้น
โครงการนี้สอดคล้องกับการอภิปรายทั่วโลกเกี่ยวกับระบบอาหารในเมือง ความยืดหยุ่นของสภาพอากาศ และการผลิตอาหารในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ได้ทำงานร่วมกับบริษัทเซฟติสต์ฟาร์มและเครือข่ายของบริษัทหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับโครงการเรือไฟฟ้า
เป้าหมายหลัก:
● ส่งเสริมการเกษตรเมืองและความมั่นคงทางอาหาร
● รักษาความหลากหลายของผักในท้องถิ่นและตามฤดูกาล
● สร้างพื้นที่สีเขียวและการรับรู้สิ่งแวดล้อมในเมือง
● ให้การศึกษาและการเผยแพร่แก่ประชาชนฟรี