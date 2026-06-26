กปน. ตอกย้ำคุณภาพน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ดื่มได้ มั่นใจ ทั่วทุกพื้นที่ให้บริการ

การประปานครหลวง (กปน.) เดินหน้ายกระดับมาตรฐานบริการน้ำประปาสะอาด ดื่มได้ ปลอดภัย ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตามนโยบายนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) โดยน้ำประปาในพื้นที่บริการของ กปน. ได้รับการรับรองมาตรฐาน “น้ำประปาดื่มได้” จากกรมอนามัย รองรับประชาชนกว่า 12 ล้านคน พร้อมเร่งขยายจุดบริการน้ำดื่มสาธารณะเพิ่มเติมในทุกพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการ กปน. เปิดเผยว่า กปน. บริหารจัดการคุณภาพน้ำตามแนวทาง Water Safety Plan (WSP) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดตั้งแต่แหล่งน้ำดิบ โรงงานผลิตน้ำ จนถึงบ้านเรือนประชาชน พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรียอย่างต่อเนื่อง โดยสุ่มตรวจน้ำในระบบท่อไม่น้อยกว่า 3,000 ตัวอย่างต่อปี ครอบคลุมท่อประปากว่า 34,000 กิโลเมตร และได้รับการยืนยันมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทั้งนี้ กปน. แนะนำให้ประชาชนดูแลระบบประปาภายในอาคาร ตรวจสอบอุปกรณ์ใช้น้ำให้พร้อมใช้งาน และล้างถังพักน้ำทุก 6 เดือน เพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอ โดย กปน. ยังคงมุ่งมั่นส่งมอบน้ำประปาคุณภาพสูง เพื่อการอุปโภคบริโภคที่มั่นใจได้ และรองรับความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืน