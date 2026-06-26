กกต.ชวนไปเลือกตั้ง กทม.-พัทยา อา. 28 มิ.ย.69 ร่วมกำหนดอนาคตเมืองของเรา ด้วย 1 สิทธิ 1 เสียงของคุณ

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. กกต. ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ชื่ออยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา
ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย ทุกการตัดสินใจของคุณ คือ พลังสำคัญในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โปร่งใส และตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้น
- ตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งของท่านล่วงหน้า ได้ที่แอปฯ "Smart Vote"
- เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนที่ทางราชการออกให้ โดยมีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก พร้อมรูปถ่าย
- ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามเวลาที่กำหนด
- หากมีข้อสังสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา ได้ที่ สายด่วน 1444 คิดก่อนแชร์
"เลือกคนที่ใช่ เลือกเมืองที่ชอบ เลือกอนาคตที่เราต้องการ"