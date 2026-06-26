"อนุทิน" ซัดเพจ CSI LA เพ้อเจ้อไปเรื่อย ปล่อยคลิปอ้างปลัด มท.เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่น

"อนุทิน" บอก เพ้อเจ้อไปเรื่อย หลังสื่อจี้ถามปมเพจ CSI LA ปล่อยคลิปอ้างเมียปลัด มท.เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่น ย้ำชัดนโยบายมหาดไทย ตรงไหนโกงสับให้เละ แจ้งความดำเนินคดีแล้ว ลั่นหากพบทุจริตสืบย้อนหลังฟันไม่เลี้ยง คดีไม่มีอายุความ
เมื่อเวลา 07.40 น. วันที่ 26 มิ.ย. ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีเพจ CSI LA ปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่าเมียปลัดกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่น ว่า “ให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ้อเจ้อไปเรื่อย”
เมื่อถามว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการชี้แจงหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่ต้องชี้แจง เพราะเป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้ ผู้สื่อข่าวต้องแยกแยะ เขาเป็นหลานอะไรกันจริงหรือไม่ ก็ไม่รู้
เมื่อถามว่านายกฯ จะต้องยึดหลักการสอบสวนใช่หรือไม่ โดยไม่สนใจข้อมูลจากทางโซเชียลมีเดีย นายอนุทิน ถามกลับว่า ถ้าเราไม่ยึดข้อเท็จจริงเราจะไปยึดข้อมูลอะไร ยืนยันว่าไม่มีอะไร ทุกอย่างเดินหน้าไปแล้ว สิ่งที่เราอยู่ตรงนี้ต้องแยกแยะให้เป็น ว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องสาระหรือไม่มีสาระ ว่าจะไปให้ค่าทำไมกับเรื่องที่ไม่มีสาระ
เมื่อถามอีกว่าวันนี้มียกเลิกการชะลอบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สามารถสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ นายกฯ กล่าวว่า ไม่ทราบรายละเอียด บอกได้อย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเอง คนที่มีหน้าที่สับก็คือตำรวจ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และคนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง ไปเป็นผู้สืบสวนสอบสวนซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ทำการแจ้งความแล้ว ในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยนโยบายของตนมีความชัดเจนว่าตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชัน หรือด้วยความที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาสอบ ต้องดำเนินการให้หมด ถึงแม้ตอนนี้คณะกรรมการกลางและท้องถิ่นบอกว่าให้มีการบรรจุข้าราชการไปก่อนต้องรับผิดชอบ ก็ต้องรับผิดชอบไปแล้ว เพราะกระทรวงมหาดไทยบอกว่าไม่ให้บรรจุ ซึ่งถ้าใช้มติเสียงข้างมากบรรจุไปก็ไม่เป็นไรให้บรรจุข้าราชการได้ แต่เมื่อไหร่ที่มีผลการสืบสวนออกมาว่ามีการทุจริต เราก็ไปดำเนินการในตอนไหนก็ได้ เพราะคดีพวกนี้ไม่มีอายุความ เราก็ทำตามมติคณะกรรมการไป
เมื่อถามว่าได้มีการกำชับถึงการสอบอื่นๆ ของกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่ เพราะมีการเชื่อมโยงถึงการสอบนายอำเภอ นายกฯกล่าวว่า ไม่รู้ ตนไม่ได้สอบมานานแล้ว ขอให้เอาคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองดีกว่า ซึ่งโรงเรียนนายอำเภอไม่ได้จัดการสอบตั้งแต่ช่วงที่ตนถูกให้พ้นจากตำแหน่งออกไป ครบ 1 ปีพอดี และตั้งแต่ที่ตนกลับเข้ามาในรอบที่ 2 ก็ยังไม่มีการสอบ เรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตก็ไม่รู้ว่าอดีตแค่ไหน มันรู้ทุกเรื่องไม่ได้ แต่ถ้ารู้แล้วก็ต้องรีบดำเนินการ