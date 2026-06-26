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“การุณย์”จี้ รบ.ตอบ ทำไมปล่อยร่าง พ.ร.บ.ลำไย ถูกปัดตก หักหลังความหวังชาวสวน 2.5 แสนครัวเรือน ลั่น อย่าให้ชาวสวนต้องรับกรรมเพียงลำพัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้( 26 มิ.ย.)นายการุณย์ คูเจริญชัยกุล สส.เชียงใหม่ พรรคกล้าธรรม กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ไม่มีมตินำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ลำไย กลับเข้าสู่การพิจารณาตามกรอบรัฐธรรมนูญภายใน 60 วัน ส่งผลให้ร่างกฎหมายที่เป็นความหวังของชาวสวนลำไยต้องตกไปอย่างน่าเสียดายว่า ร่าง พ.ร.บ.ลำไย ซึ่งเสนอโดยนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ สส.เชียงใหม่ พรรคกล้าธรรม ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเตรียมจะพิจารณาในวาระ 2-3 ก่อนที่จะมีการประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 จึงถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่และเป็นฝันร้ายของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยทั่วประเทศ เพราะกฎหมายฉบับดังกล่าวถูกคาดหวังว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาลำไยที่ตกต่ำมาอย่างยาวนาน

นายการุณย์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยใน 33 จังหวัดทั่วประเทศ ต่างตั้งคำถามถึงความจริงใจของพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ายังให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของชาวสวนลำไยหรือไม่ เนื่องจาก พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว เคยถูกใช้เป็นนโยบายหาเสียง แต่เมื่อเข้ามาบริหารประเทศกลับปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหาย พร้อมระบุว่าเป็นการละเลยต่อคำมั่นที่เคยให้ไว้กับประชาชน

นายการุณย์ ยังกล่าวด้วยว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ผลักดันกฎหมายฉบับนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพราะต้องการยกระดับลำไยให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการผลิต การตลาด และการส่งออก เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

“ผมขอเรียกร้องให้นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการต่อจากนี้ให้ชัดเจน เนื่องจากประเทศไทยมีผลผลิตลำไยมากกว่า 1.2 ล้านตันต่อปี สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 30,000 ล้านบาท และมีเกษตรกรผู้ปลูกลำไยกว่า 250,000 ครัวเรือน ที่กำลังรอความหวังจากภาครัฐ ผมขอทวงสัญญาจากผู้มีอำนาจในวันนี้ ให้กลับมาให้ความสำคัญกับชาวสวนลำไย อย่าปล่อยให้พวกเขาต้องก้มหน้ารับชะตากรรมอย่างโดดเดี่ยว” นายการุณย์ กล่าว




“การุณย์”จี้ รบ.ตอบ ทำไมปล่อยร่าง พ.ร.บ.ลำไย ถูกปัดตก หักหลังความหวังชาวสวน 2.5 แสนครัวเรือน ลั่น อย่าให้ชาวสวนต้องรับกรรมเพียงลำพัง
“การุณย์”จี้ รบ.ตอบ ทำไมปล่อยร่าง พ.ร.บ.ลำไย ถูกปัดตก หักหลังความหวังชาวสวน 2.5 แสนครัวเรือน ลั่น อย่าให้ชาวสวนต้องรับกรรมเพียงลำพัง
“การุณย์”จี้ รบ.ตอบ ทำไมปล่อยร่าง พ.ร.บ.ลำไย ถูกปัดตก หักหลังความหวังชาวสวน 2.5 แสนครัวเรือน ลั่น อย่าให้ชาวสวนต้องรับกรรมเพียงลำพัง