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“ธนดล” แฉหลักฐานเด็ดสาวเส้นทางเงิน Forex เถื่อน พบเบาะแสผ่าน Payment Gateway ต้องสงสัย เดินหน้าประสานทุกหน่วยงาน ล้างบางเครือข่ายผิดกฎหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(26 มิ.ย.)นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาฯ เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเครือข่ายแพลตฟอร์มการลงทุนผิดกฎหมาย โดยระบุว่า คณะกรรมาธิการได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับแพลตฟอร์มซื้อขายและชักชวนการลงทุนที่เปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการชักชวนประชาชนลงทุนอย่างเปิดเผย จึงได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง

นายธนดล กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีกลุ่มบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นระบบรับชำระเงิน (Payment Gateway) จำนวน 3 บริษัท ซึ่งใช้อักษรย่อว่า “พ.” “อ.” และ “ม.” โดยขณะนี้คณะกรรมาธิการอยู่ระหว่างตรวจสอบว่า บริษัทเหล่านี้มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายในข้อหาใดบ้าง รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานสำคัญเข้าชี้แจงและนำส่งพยานหลักฐาน ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกมิติ

นายธนดล เปิดเผยว่า ในการประชุมล่าสุด ได้เชิญเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีเครือข่ายซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) ที่กำลังเป็นกระแสข่าว โดยเฉพาะกรณีที่มีการพาดพิงถึงนักการเมืองอักษรย่อ “ภ.” ว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม DSI ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการว่า คดีดังกล่าวยังอยู่ในชั้นสอบสวนและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม โดยมีกำหนดเชิญนักการเมืองที่ถูกกล่าวถึงเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่ 2 กรกฎาคมนี้ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและนำพยานหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรม

นายธนดล ยังได้เปิดเผยหลักฐานสำคัญที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งเป็นข้อมูลเส้นทางการโอนเงินที่เชื่อมโยงไปยังกลุ่มบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นระบบรับชำระเงิน (Payment Gateway) โดยระบุว่า หลักฐานดังกล่าวจะเป็นข้อมูลสำคัญในการขยายผลว่า เงินของผู้ลงทุนถูกส่งผ่านบริษัทใดบ้าง และมีการเชื่อมโยงไปยังแพลตฟอร์มซื้อขาย Forex ที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศไทยหรือไม่

นายธนดล กล่าวว่า การเปิดเผยหลักฐานในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเร่งดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจัง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการติดตามขบวนการลงทุนผิดกฎหมายจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติ

นายธนดล ย้ำว่า การตรวจสอบครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่บุคคลใดเป็นการเฉพาะ แต่เป็นการดำเนินการตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏ เพื่อสกัดกั้นขบวนการหลอกลวงประชาชนผ่านการลงทุนผิดกฎหมาย และป้องกันไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นฐานในการหมุนเวียนเงินของเครือข่ายอาชญากรรมทางการเงินในอนาคต






“ธนดล” แฉหลักฐานเด็ดสาวเส้นทางเงิน Forex เถื่อน พบเบาะแสผ่าน Payment Gateway ต้องสงสัย เดินหน้าประสานทุกหน่วยงาน ล้างบางเครือข่ายผิดกฎหมาย
“ธนดล” แฉหลักฐานเด็ดสาวเส้นทางเงิน Forex เถื่อน พบเบาะแสผ่าน Payment Gateway ต้องสงสัย เดินหน้าประสานทุกหน่วยงาน ล้างบางเครือข่ายผิดกฎหมาย
“ธนดล” แฉหลักฐานเด็ดสาวเส้นทางเงิน Forex เถื่อน พบเบาะแสผ่าน Payment Gateway ต้องสงสัย เดินหน้าประสานทุกหน่วยงาน ล้างบางเครือข่ายผิดกฎหมาย
“ธนดล” แฉหลักฐานเด็ดสาวเส้นทางเงิน Forex เถื่อน พบเบาะแสผ่าน Payment Gateway ต้องสงสัย เดินหน้าประสานทุกหน่วยงาน ล้างบางเครือข่ายผิดกฎหมาย