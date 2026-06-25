ปภ.ฝึกเข้ม บินอากาศยานกลางคืน วันที่ 2 “รมช.มท. - อธิบดี ปภ. ติดตามการฝึก KA-32 รองรับภารกิจฉุกเฉิน

วันนี้(25 มิ.ย.)นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตามการฝึกบินเพิ่มทักษะความชำนาญพร้อมอุปกรณ์ (กลางคืน) ประจำปี 2569 ณ หน่วยบินตำรวจหนองสาหร่าย และศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการฝึกซึ่งมีการฝึกเพิ่มทักษะการบินบรรทุกน้ำหนักภายนอก (External Load) การสาธิตการบินจำลองสถานการณ์สนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เข้าถึงยาก รวมถึงการทบทวนความรู้เทคนิคการปฏิบัติการบิน การใช้อุปกรณ์ยกหิ้ว และรอกกู้ภัยประจำอากาศยานเพื่อลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เข้าถึงยาก และการทบทวนด้านนิรภัยการบิน โดยวิทยากรจากศูนย์การบินทหารบก หน่วยบินตำรวจหนองสาหร่าย และศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง
“การฝึกบินเพิ่มทักษะความชำนาญพร้อมอุปกรณ์ (กลางคืน) แสดงถึงศักยภาพด้านปฏิบัติการทางอากาศยานของ ปภ. ที่มีมาตรฐาน และทำให้เห็นถึงความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยบินและหน่วยสนับสนุนภาคพื้น ที่ประสานการปฏิบัติกันได้อย่างดี” นายเจเศรษฐ์ กล่าว