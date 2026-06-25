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“มัลลิกา” ลุยยานนาวา รับฟังปัญหาประชาชน ชูแผนพลิกเศรษฐกิจท้องถิ่น ใช้ AI ทำเมืองปลอดภัย 24 ชั่วโมง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ดร.มัลลิกา” ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 14 ลงพื้นที่สาธุประดิษฐ์-ตลาดเย็นรุ่งเจริญ เขตยานนาวา พบปะประชาชนและผู้ประกอบการ รับฟังปัญหารถติด น้ำท่วม ความปลอดภัย และเศรษฐกิจชุมชน พร้อมชูนโยบายใช้ AI ทำกรุงเทพฯ เป็นเมืองปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2569 บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคัก โดย ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 14 ลงพื้นที่ย่านสาธุประดิษฐ์และตลาดเย็นรุ่งเจริญ เขตยานนาวา เพื่อพบปะประชาชน พ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการ พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากคนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

ตลอดเส้นทางการหาเสียง มีประชาชนเข้ามาทักทาย พูดคุย และขอถ่ายภาพเป็นระยะ สะท้อนถึงความคึกคักของย่านเศรษฐกิจชุมชนที่มีทั้งชุมชนดั้งเดิม อาคารสำนักงาน และย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทั้งด้านวิถีชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร


จากการลงพื้นที่และพูดคุยกับประชาชน พบว่าปัญหาสำคัญที่ได้รับการสะท้อนมากที่สุด ได้แก่ ปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสาธุประดิษฐ์และเส้นทางเชื่อมต่อ ปัญหาน้ำท่วมขังในบางจุดเมื่อเกิดฝนตกหนัก ความต้องการเพิ่มไฟส่องสว่างและกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยง การกระตุ้นเศรษฐกิจให้ตลาดและร้านค้าชุมชนกลับมาคึกคัก รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชน

นอกจากนี้ ประชาชนจำนวนหนึ่งยังแสดงความสนใจต่อนโยบายของ ดร.มัลลิกา โดยเฉพาะแนวคิดการนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการบริหารจัดการเมือง การยกระดับความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากผ่านการสนับสนุนตลาดและผู้ประกอบการรายย่อย


ดร.มัลลิกา กล่าวว่า หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน จะผลักดันนโยบายสำคัญในพื้นที่ อาทิ การพัฒนาเมืองปลอดภัย 24 ชั่วโมง ด้วยระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะ กล้อง CCTV และระบบวิเคราะห์ความปลอดภัย การนำเทคโนโลยี AI มาช่วยบริหารจัดการจราจรและแจ้งเตือนน้ำท่วมแบบเรียลไทม์ การฟื้นฟูตลาดชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากเพื่อดึงดูดผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และพื้นที่ออกกำลังกายใกล้ชุมชน ตลอดจนการยกระดับบริการของกรุงเทพมหานครให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

“ยานนาวาเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ การอยู่อาศัย และการคมนาคม หากบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้เติบโตควบคู่กันได้” ดร.มัลลิกากล่าว



“มัลลิกา” ลุยยานนาวา รับฟังปัญหาประชาชน ชูแผนพลิกเศรษฐกิจท้องถิ่น ใช้ AI ทำเมืองปลอดภัย 24 ชั่วโมง
“มัลลิกา” ลุยยานนาวา รับฟังปัญหาประชาชน ชูแผนพลิกเศรษฐกิจท้องถิ่น ใช้ AI ทำเมืองปลอดภัย 24 ชั่วโมง
“มัลลิกา” ลุยยานนาวา รับฟังปัญหาประชาชน ชูแผนพลิกเศรษฐกิจท้องถิ่น ใช้ AI ทำเมืองปลอดภัย 24 ชั่วโมง
“มัลลิกา” ลุยยานนาวา รับฟังปัญหาประชาชน ชูแผนพลิกเศรษฐกิจท้องถิ่น ใช้ AI ทำเมืองปลอดภัย 24 ชั่วโมง