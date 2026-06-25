“มัลลิกา” ลุยยานนาวา รับฟังปัญหาประชาชน ชูแผนพลิกเศรษฐกิจท้องถิ่น ใช้ AI ทำเมืองปลอดภัย 24 ชั่วโมง

“ดร.มัลลิกา” ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 14 ลงพื้นที่สาธุประดิษฐ์-ตลาดเย็นรุ่งเจริญ เขตยานนาวา พบปะประชาชนและผู้ประกอบการ รับฟังปัญหารถติด น้ำท่วม ความปลอดภัย และเศรษฐกิจชุมชน พร้อมชูนโยบายใช้ AI ทำกรุงเทพฯ เป็นเมืองปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2569 บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคัก โดย ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 14 ลงพื้นที่ย่านสาธุประดิษฐ์และตลาดเย็นรุ่งเจริญ เขตยานนาวา เพื่อพบปะประชาชน พ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการ พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากคนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ตลอดเส้นทางการหาเสียง มีประชาชนเข้ามาทักทาย พูดคุย และขอถ่ายภาพเป็นระยะ สะท้อนถึงความคึกคักของย่านเศรษฐกิจชุมชนที่มีทั้งชุมชนดั้งเดิม อาคารสำนักงาน และย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทั้งด้านวิถีชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร
จากการลงพื้นที่และพูดคุยกับประชาชน พบว่าปัญหาสำคัญที่ได้รับการสะท้อนมากที่สุด ได้แก่ ปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสาธุประดิษฐ์และเส้นทางเชื่อมต่อ ปัญหาน้ำท่วมขังในบางจุดเมื่อเกิดฝนตกหนัก ความต้องการเพิ่มไฟส่องสว่างและกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยง การกระตุ้นเศรษฐกิจให้ตลาดและร้านค้าชุมชนกลับมาคึกคัก รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชน
นอกจากนี้ ประชาชนจำนวนหนึ่งยังแสดงความสนใจต่อนโยบายของ ดร.มัลลิกา โดยเฉพาะแนวคิดการนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการบริหารจัดการเมือง การยกระดับความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากผ่านการสนับสนุนตลาดและผู้ประกอบการรายย่อย
ดร.มัลลิกา กล่าวว่า หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน จะผลักดันนโยบายสำคัญในพื้นที่ อาทิ การพัฒนาเมืองปลอดภัย 24 ชั่วโมง ด้วยระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะ กล้อง CCTV และระบบวิเคราะห์ความปลอดภัย การนำเทคโนโลยี AI มาช่วยบริหารจัดการจราจรและแจ้งเตือนน้ำท่วมแบบเรียลไทม์ การฟื้นฟูตลาดชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากเพื่อดึงดูดผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และพื้นที่ออกกำลังกายใกล้ชุมชน ตลอดจนการยกระดับบริการของกรุงเทพมหานครให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
“ยานนาวาเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ การอยู่อาศัย และการคมนาคม หากบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้เติบโตควบคู่กันได้” ดร.มัลลิกากล่าว