“อภัยภูเบศร” ชูสมุนไพรไทยรับโลกเปลี่ยน สร้างความมั่นคงสุขภาพ หนุนประชาชนพึ่งตนเองในยุควิกฤต

รพ.อภัยภูเบศร เตรียมยกองค์ความรู้สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาสุขภาพ และนวัตกรรมวิจัย ร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ชูแนวคิด “เมื่อโลกเปลี่ยน…คนต้องปรับ” ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชน
พญ.วลีรัตน์ ไกรโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขและเครือข่าย ร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ภายใต้แนวคิด “Natural Roots – Economic Boost : จากธรรมชาติ สู่การสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” เพื่อขับเคลื่อนสมุนไพรไทยสู่การเป็นทั้งเครื่องมือดูแลสุขภาพและฐานเศรษฐกิจชีวภาพสำคัญของประเทศ โดยอภัยภูเบศร ในฐานะหน่วยงานด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรชั้นนำของประเทศ เตรียมนำองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมาถ่ายทอดแก่ประชาชนอย่างเข้มข้นตลอดการจัดงาน
"ปัจจุบันโลกเผชิญความไม่แน่นอนมากขึ้น ทั้งจากโรคอุบัติใหม่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ และปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน การสร้างศักยภาพให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญ สมุนไพรไทยถือเป็นทุนทางสุขภาพที่มีคุณค่าของประเทศ เป็นทั้งองค์ความรู้และทรัพยากรที่ประชาชนเข้าถึงได้ สามารถนำมาใช้ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และเพิ่มความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ภาวะวิกฤตในระดับครัวเรือน และชุมชน โดยเรายังได้จัดทำกระเป๋าสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ยกตัวอย่างสมุนไพร-ยาพื้นฐาน ไว้เป็นตัวย่างให้กับผู้ที่สนใจ ได้มีเตรียมพร้อมไว้ประจำบ้านอีกด้วย”
พญ.วลีรัตน์กล่าวว่า การเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องและปลอดภัย ควบคู่กับการสร้างความรู้และทักษะด้านสุขภาพให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ในปีนี้ อภัยภูเบศร ได้เตรียมความพร้อม และส่งต่อความรู้ประชาชนภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ภายในบูธอภัยภูเบศร บริเวณทางเข้าฮอลล์ 12 จะนำเสนอแนวคิด “สมุนไพรไทยเพื่อการพึ่งตนเอง” ผ่านนิทรรศการและสวนสมุนไพรกว่า 100 ชนิด ที่รวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพได้จริงในชีวิตประจำวัน ดูแลได้ทั้งในภาวะปกติ รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญ คือการเผยแพร่หนังสือ “บันทึกของแผ่นดิน 16 : สมุนไพร เกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติ” ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้การใช้สมุนไพรในสถานการณ์วิกฤต แจกฟรีแก่ประชาชนตลอดการจัดงาน พร้อมมอบพันธุ์สมุนไพรและเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกประจำบ้าน เพื่อส่งเสริมการสร้างคลังสุขภาพขนาดเล็กในระดับครัวเรือน ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ได้คัดสรรมาแล้วว่าควรมีติดบ้าน อาทิ หอมแส้ รางจืดสายพันธุ์หนองทะเลของปราจีนบุรี ที่ให้สารสำคัญสูง พลูลงยา และ กะเพราป่า รวมถึงแจกเมล็ดพันธุ์ มะระขี้นก ทุกวันอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาและกิจกรรมสาธิตตลอด 4 วัน ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด แนวทางการใช้สมุนไพรเพื่อส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนสูตรการดูแลสุขภาพด้วยตนเองที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาโดยแพทย์แผนไทยและผู้เชี่ยวชาญ ปรึกษาการใช้ยาสมุนไพรกับเภสัชกร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขณะเดียวกันยังนำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสมุนไพรล่าสุดมาเปิดตัวภายในงาน อาทิ “Abhai Bone Care” (อภัย โบน แคร์) ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพกระดูกและข้อจากสมุนไพรเพชรสังฆาต ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่มีน้ำตาล และ “อภัย พรีเมี่ยม ยูวี ชีลด์ SPF50+ PA++++” ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวที่ผสานสารสกัดจากสมุนไพรไทยเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ สูตรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เหล่านี้ยังคงสะท้อนศักยภาพการต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่นวัตกรรมสุขภาพมูลค่าเพิ่มให้ประเทศได้
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 2–5 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00–20.00 น. ณ บูธอภัยภูเบศร ภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สอบถามเพิ่มเติม 02-0287710