กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค ชงโมเดล TTK ใช้วิธีอิเล็กทรอนิกส์เช็ค แจ้งความผ่านระบบ TPO 1441 แก้ปมบัตรคอนเสิร์ต

“กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค” เสนอโมเดล TTK โปร่งใส ตรวจสอบโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งความผ่านระบบ TPO 1441 ป้องกันจากการซื้อบัตรคอนเสิร์ต
เมื่อวันที่ (25 มิ.ย.69) ที่รัฐสภา นายอรรถพล ไตรศรี สส.พังงา พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ ( กมธ.)การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร และคณะกมธ. แถลงผลการพิจารณาแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคกรณีซื้อบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์ที่ได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับบัตรและไม่ได้รับการคืนเงินจากผู้ที่รับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ต กรณีดังกล่าว ผู้ร้องเรียนมีความประสงค์จะเข้าชมคอนเสิร์ตบีทีเอส อารีรัง (BTS Arirang in Bangkok) จึงได้ตกลงจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตและชำระเงินแก่ผู้รับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ต ต่อมาพบว่า ผู้ที่รับจ้างเป็นมิจฉาชีพ ทำให้ไม่ได้รับบัตรคอนเสิร์ตตามที่ตกลงกันไว้ อีกทั้งยังพบข้อมูลว่ามีการใช้บัญชีม้าในการรับโอนเงิน และมีการโอนเงินต่อกันเป็นทอด ๆ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเงินที่ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลและการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ โดยปัจจุบันมีผู้เสียหาย 135 ราย จาก 700 ราย ทั่วประเทศ รวมมูลค่าความเสียหายเป็นเงิน 1,183,250 บาท ซึ่งเป็นการโอนเข้าบัญชีม้า มีการกระจายเงินอย่างรวดเร็วผ่านวอลเล็ต คอนเสิร์ตจัดโดยชาวต่างชาติและเปิดโควตาให้คนไทยจำนวนน้อย จึงต้องไปซื้อบัตรสื่อ บัตรผีที่มีราคาแพง ทางบริษัทแจ้งว่าไม่สามารถควบคุมราคาได้เนื่องจากได้โควตาน้อย
นายอรรถพล กล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าในการประชุม ผู้เสียหายที่จ้างเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์กิจการอาชญากรรมทางออนไลน์หรือสายด่วนทางตำรวจไซเบอร์ได้รับและดำเนินคดีล่าสุดสามารถอายัดเงินในบัญชีม้าของคนร้ายทั้งหมดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นายอรรถพล กล่าวว่า เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว กมธ. มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 3 ข้อ ดังนี้ 1. รัฐควรมีมาตรการกำกับดูแลระบบการชำระเงินทางช่องทางออนไลน์ที่อาจทำให้มิจฉาชีพกระทำความผิดได้ เพราะปัจจุบันยังไม่มีการตรวจสอบและยืนยันของผู้ใช้บริการระบบดังกล่าว 2. รัฐควรมีมาตรการกำกับดูแลเพดานราคาค่าบัตรคอนเสิร์ตหรือบังคับให้มีการจำหน่ายบัตรในราคาเดียวกันกับที่ปรากฎหน้าบัตรคอนเสิร์ต การกำหนดมาตรการคืนบัตรคอนเสิร์ต ตลอดจนการกำกับดูแลให้มีการแสดงแผนผังที่นั่ง 3. ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการบูรณาการข้อมูลและประสานความร่วมมือกัน ตลอดจนการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคต่อใบในอนาคต
นายอรรถพล กล่าวว่า กมธ. ต้องการดำเนินการ โดยเสนอโมเดล TTK โปร่งใส ตรวจสอบโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และสุดท้ายหากป้องกันไม่ได้ต้องมีการแจ้งความผ่าน 1441 และ TPO
T : Transparency ทำอย่างไรให้การจองตั๋วเปิดเผย เปิดเผยโควตา ราคา และจำนวนที่จองได้ในแต่ละคน
T : Tackle เอาชนะต่อสู้กับสแกมเมอร์และบอท ต้องมีโปรแกรมหรือโครงสร้างในการป้องกันบอท ป้องกัน VPN ต่างชาติที่เข้ามาแย่ง พิสูจน์ตัวตนผ่านระบบแคปช่า OTP หรือสแกนใบหน้า
K : Kill Joy เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น เมื่อถูกหลอกแล้วต้องรีบโทรไปหาตำรวจไซเบอร์ ที่เบอร์ 1441 ตำรวจไซเบอร์จะจัดการร่วมกับธนาคาร โดยใช้ระบบรับแจ้งความออนไลน์ TPO (Thai Police Online) สำหรับผู้เสียหายจากคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและคดีอาชญากรรมทั่วไปของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สถานีตำรวจด้วยตนเองเพื่ออายัดบัญชี เมื่ออายัดบัญชีแล้วและพิสูจน์แล้วว่าเงินนี้เป็นของเราจริง เราจะได้รับเงินกลับคืนมา ซึ่งเดือน ส.ค.จะมีการคืนเงินที่เร็วขึ้นมากกว่าเดิม ไม่จำเป็นต้องไปขึ้นศาลอีกต่อไป