กมธ.ป.ป.ช.เร่งสอบปมฆ่าสัสดีกาฬสินธุ์ ขีดเส้นรายงานผล 20 วัน ลุยภูเก็ตกรณีรุกที่ 26-27 มิ.ย.

เหตุสะเทือนขวัญ-อุกฉกรรจ์! ‘ปธ.กมธ.ป.ป.ช.’ เผยเร่งตรวจสอบปม ‘เจ้าหน้าที่รัฐ’ ถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตบริเวณศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ให้ ’ผู้ว่าฯ-ตร.‘ สอบข้อเท็จจริง รายงานผลกลับมา ขีดเส้น20วัน เฟิร์มลงพื้นที่ภูเก็ตเช็คบุกรุกที่สาธารณะ-พื้นที่ป่า 26 – 27 มิ.ย. นี้
เมื่อวันที่ (25 มิ.ย.69) ที่รัฐสภา นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประชุม กมธ.ป.ป.ช. ระหว่างวันที่ 24 - 25 มิ.ย.69 ดังนี้ ในวันที่ 24 มิ.ย. 69 คณะ กมธ. ได้พิจารณาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตในบริเวณศาลากลางจ.กาฬสินธุ์ ตามกรณีที่ปรากฎเป็นข่าว เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.69 ได้เกิดเหตุสัสดี อ.กมลาไสย บุกทำร้ายสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ถึงแก่ชีวิตในอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเหตุอุกฉกรรจ์และสร้างความสะเทือนใจแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปะชุม อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ คณะ กมธ. มีประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารการตรวจเลือกทหารกองเกิน และมีมติที่ประชุม ดังนี้ 1.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการปลอมแปลงเอกสารการตรวจเลือกทหารกองเกิน และรายงานผลต่อคณะ กมธ. ทราบภายใน 20 วัน และ2.ให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานผลการสอบสวนกรณีดังกล่าวต่อคณะ กมธ. ทราบภายใน 20 วัน
นายอาสพลธ์ กล่าวต่อว่า ส่วนในวันที่ 25 มิ.ย.69 คณะ กมธ.ได้พิจารณาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ กรณีการบุกรุกที่สาธารณะ และพื้นที่ป่าในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะบริเวณหาดฟรีด้อม หาดนุ้ย และหาดบางเทา โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครอง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานของคณะ กมธ. ในวันที่ 26 – 27 มิ.ย.นี้ ต่อไป