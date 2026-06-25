กรมพัฒนาธุรกิจฯ พาผู้ประกอบการเวลเนสดาวเด่นแห่งปีโชว์ศักยภาพพร้อมเจรจาธุรกิจ ณ พาวิลเลียน ‘DBD Wellness 2026’ภายในงาน Thailand Wellness & Healthcare Expo 2026

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พาผู้ประกอบการเวลเนสดาวเด่นแห่งปี โชว์ศักยภาพและนวัตกรรมในพาวิลเลียน ‘DBD Wellness 2026’ภายในงาน Thailand Wellness & Healthcare Expo 2026 มหกรรมด้านสุขภาพและเวลเนสระดับชาติ
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2569 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้นำผู้ประกอบการเวลเนสซึ่งได้รับการส่งเสริม บ่มเพาะ และยกระดับสู่ยุค Wellness 5.0 จนได้รับรางวัลธุรกิจเวลเนสดาวเด่นแห่งปีจากกรมฯ เข้าร่วมงาน Thailand Wellness & Healthcare Expo 2026 มหกรรมด้านสุขภาพและเวลเนสระดับชาติ เพื่อโชว์ศักยภาพ นวัตกรรม และเจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในพาวิลเลียน ‘DBD Wellness 2026’
สำหรับความน่าสนใจภายในพาวิลเลียน “DBD Wellness 2026” ที่ได้รับการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ มีการนำเสนอนวัตกรรมและบริการจากแบรนด์ชั้นนำ แบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ โซน Medical & Longevity (เวชศาสตร์ชะลอวัยเชิงลึก) สัมผัสบริการพรีเมี่ยมจากคลินิกสุขภาพเชิงป้องกันและศูนย์ชะลอวัย (Longevity) นำโดย Mousai Wellness Center และ PinusClinic / NatureMed / DR.ASA พร้อมให้บริการโปรแกรมวางแผนสุขภาพเฉพาะบุคคลจากคลินิกพรีเมียม พร้อมให้บริการเครื่องวิเคราะห์สภาพผิว และปรึกษาสุขภาพ ฟรี
โซน Innovative Beauty & Anti-Aging(นวัตกรรมความงามพลิกผิว) ตื่นตากับนวัตกรรมสกินแคร์และความงามจากธรรมชาติ นำโดย สกินแคร์จากสารสกัดดอกทุเรียน DURRIANAR BySQ / VIA ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากข้าว HAPSKIN และเทคโนโลยีเซรั่มฟื้นฟูรากผม (Hair Care) SANNY Expert ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม PASUTARA และบริการสปาคุณภาพ จันทรา สปา แอนด์ เวลเนส
โซน Future Superfood & Healthy Diet(อาหารแห่งอนาคต) เปิดโลกโภชนาการที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพด้วยซุปเปอร์ฟู้ดไทยผลิตภัณฑ์จากผำ แบรนด์ บ้านไข่ผำ By Thaiwolffia พร้อมพบกับเครื่องปรุงรสโซเดียมต่ำจาก 101 Plus และสแน็กผักผลไม้ฟรีซดรายที่คงคุณค่าสารอาหารแบบจัดเต็มจาก Pritip Brand โซน Silver Care & Ergonomics (ยกระดับคุณภาพชีวิต) นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและคนทำงานยุคดิจิทัล พบกับมาตรฐานการดูแลระดับสูงจาก Nursing Home ชั้นนำ Somtawin Rehabและล้ำหน้าไปกับแผ่นรองนั่งวิเคราะห์สรีระด้วย AI จาก SitSense Health ที่ปรับสมดุลผู้ใช้งานได้อัตโนมัติ
นายพูนพงษ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้จัดโปรโมชันสุดพิเศษ 2 ต่อ สำหรับนักช้อปสายสุขภาพโดยเฉพาะ ได้ทั้งส่วนลด และได้ทั้งลุ้นโชคใหญ่ ได้แก่ ต่อที่ 1 : โปรเด็ด ดีลแรงจากแบรนด์ชั้นนำ (ลดสูงสุดกว่า 60%) ได้แก่ กลุ่มความงาม ลดสูงสุดกว่า 60% เช่น เจลล้างหน้าสารสกัดดอกทุเรียนจาก 499 บาท เหลือเพียง 150 บาท เป็นต้น กลุ่มคลีนิกจัดโปรแรง 1 แถม 1 สำหรับบริการฟื้นฟูเซลล์ด้วย PRP (ผิวหน้า รากผม ข้อเข่า) แจก Voucher ส่วนลดค่าบริการดูแลผู้สูงอายุรายเดือน 2,000 บาท เมื่อลงทะเบียนภายในงาน และรับส่วนลด 30% สำหรับการพรีออเดอร์เบาะวิเคราะห์ท่านั่งอัจฉริยะ
ต่อที่ 2 : โปรโมชัน “ช้อปสนุก ลุ้นโชคใหญ่ จาก DBD Pavilion ทั้งนี้ เทรนด์สุขภาพและเวลเนสไม่ใช่แค่กระแสที่ได้รับความนิยม แต่เป็นวิถีชีวิตใหม่ที่ทรงพลังระดับโลก ซึ่งผู้บริโภคยุคนี้ยอมจ่ายเพื่อสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม กรมฯ จึงเดินหน้าเต็มสูบในการยกระดับผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพผ่านการบ่มเพาะโมเดลธุรกิจใหม่และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการทำการตลาดเชิงลึก สอดรับเทรนด์เศรษฐกิจสุขภาพที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
นายพูนพงษ์ กล่าวว่า จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ผู้รักสุขภาพ ผู้ที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจ และผู้ประกอบการมาร่วมสัมผัสนวัตกรรมเวลเนสแห่งอนาคต ณ พาวิลเลียน ‘DBD Wellness 2026’ภายในงาน Thailand Wellness & Healthcare Expo 2026 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 - 20.00 น. ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา” อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนนโยบายและแผนธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 02 547 5962 Call Center 1570 และเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th