ก.กลาง เคาะตรวจข้อสอบท้องถิ่นใหม่ทั้งหมด ปมทุจริตสอบปี 68 ไม่ต้องสอบใหม่ ปลดล็อกผู้สอบผ่านรายงานตัว 1 ก.ค.ได้ตามปกติ

ก.กลาง มีมติตรวจข้อสอบสอบท้องถิ่นปี 2568 ใหม่ทั้งหมด เพื่อคลี่คลายข้อสงสัยและเปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีทุจริต พร้อมประสาน ป.ป.ช. ขอเข้าตรวจกระดาษคำตอบต้นฉบับ ยืนยันกระบวนการโปร่งใส ดึงหน่วยงานอิสระและภาคประชาชนร่วมสังเกตการณ์ ขณะเดียวกันมีมติยกเลิกชะลอรายงานตัว เปิดทางผู้สอบผ่านเข้ารับการบรรจุได้ตามกำหนด 1 ก.ค.นี้
วันที่( 25 มิ.ย. 69) นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.4) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ก กลาง ครั้งที่ 6/2569 มีมติในประเด็นสำคัญ 2 ประเด็นหลัก หลังพบการทุจริตสอบท้องถิ่น 2568
โดย ก กลาง มีมติเห็นชอบให้มีการตรวจข้อสอบใหม่ทั้งหมด หลังมีความเห็นตรงกันว่า จะต้องดำเนินการเพื่อให้ความจริงกระจ่าง ซึ่งหลังจากนี้ ฝ่ายเลขานุการ ก กลาง จะต้องไปตรวจสอบระเบียบว่า ในการดำเนินการมีใครเกี่ยวก้องส่วนไหนบ้าง รวมถึงต้องประสานไปยังสำนักงาน ป.ป.ช.
เนื่องจากขณะนี้กระดาษคำตอบตัวจริงถูก ป.ป.ช. อายัดไว้ หลังจากเข้าตรวจสอบโรงพิมพ์ ซึ่งหากต้องการให้เกิดความแม่นยำและได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงสูงสุด ก็จำเป็นต้องตรวจจากกระดาษคำตอบตัวจริง
"เรื่องการสับเปลี่ยนข้อสอบ ผมมองว่า ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ โดยการตรวจใหม่ครั้งนี้ จะตรวจข้อสอบทั้งหมดของผู้ที่เข้าสอบในล็อตนี้"
การตรวจข้อสอบใหม่ ระเบียบครอบคลุมอยู่ แต่ต้องไปว่ากันในรายละเอียด ซึ่งอยากจะทำให้เร็วที่สุด แต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่กระดาษคำตอบตัวจริง ป.ป.ช. เป็นผู้เก็บรักษาอยู่
"เบื้องต้นจึงต้องประสานกับ ป.ป.ช. ว่าจะส่งคณะกรรมการร่วมเข้าไปดำเนินการอย่างไร ซึ่งสุดท้ายจะทำให้เห็นชัดเจนว่าใครที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง คนที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะได้รักษาสิทธิต่อไป เพราะคนที่อ่านหนังสือมาและมีความพยายาม กับคนที่ทุจริตแล้วได้ตำแหน่งมา มีต้นทุนที่ต่างกัน"
ดังนั้นจะมั่นใจในกระบวนการตรวจใหม่ ว่าจะโปร่งใสหรือไม่ เห็นว่า เราไม่ได้เป็นผู้ตรวจเอง แต่การเข้าไปตรวจจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการที่สังคมเชื่อถือได้ รวมถึงจะดึงหน่วยงานตรวจสอบ ทั้ง ป.ป.ช. ป.ป.ท. หน่วยงานอื่นๆ หรือแม้แต่ภาคประชาชนเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในการดำเนินการด้วย เพื่อให้ทุกคนเห็นความบริสุทธิ์ใจและเห็นข้อเท็จจริงร่วมกัน
"ตามพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น มองว่าเพียงแค่การตรวจกระดาษคำตอบใหม่ ก็จะเห็นความผิดปกติหลายๆ อย่างแล้ว ไม่ถึงขั้นต้องล้มกระดานสอบใหม่ทั้งหมด"
ส่วนจะมั่นใจได้อย่างไร ว่าไม่ใช่ฉบับที่ผ่านการแก้ไขมาแล้ว นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ตามรายละเอียดใน TOR (ขอบเขตของงาน) จริงๆ ตนไม่อยากพูดถึงเพราะเป็นรายละเอียดเชิงลึก แต่ยืนยันได้ว่ากระดาษคำตอบถูกสร้างมาด้วยระบบที่มีรหัสเฉพาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่สามารถนำไปใช้แทนกันหรือสับเปลี่ยนกับใครก็ได้.
รมช.มหาดไทย กล่าวว่า ส่วนมีมติ ให้ยกเลิกการชะลอการเดินทางไปรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 1 ก.ค. นี้ ควรปล่อยให้ผู้สอบผ่านไปรายงานตัวได้ตามปกติ สาเหตุที่คณะกรรมการส่วนใหญ่มองเช่นนั้นเพราะปัจจุบันยังไม่สามารถระบุเจาะจงได้ว่ามีใครบ้างที่ทำการทุจริต
ฝ่ายเลขานุการ ก กลาง จะไปดำเนินการออกหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอการรายงานตัวต่อไป โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเป็นผู้ให้รายละเอียดในส่วนนี้
แม้ทุกคนจะเห็นสภาพความเป็นจริงว่าอาจมีการทุจริตเกิดขึ้น แต่เมื่อยังระบุตัวตนไม่ได้ จึงต้องรักษาสิทธิของคนที่สุจริตที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเอง
ซึ่งตามที่มีกระแสข่าวพบรายชื่อกลุ่มเสี่ยงประมาณ 3,000 รายชื่อ แต่มีผู้ขึ้นบัญชีไว้หลายหมื่นคน จึงไม่อยากให้กระทบสิทธิกับคนกลุ่มใหญ่
แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสืบสวนสอบสวนก็ต้องดำเนินควบคู่กันไป หากพบในภายหลังว่าผู้ที่บรรจุไปแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริต ก็ต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาด.