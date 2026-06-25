กลุ่มแพทย์และจิตอาสา ร้องกมธ.สธ.สอบความร่วมมือวิจัยไวรัสจุฬาฯ-องค์กรสหรัฐฯ หวั่นอนาคตไทยถูกโยงต้นตอระบาด

กลุ่มแพทย์และจิตอาสา ร้องกมธ.สาธารณสุขสอบปมความร่วมมือวิจัยไวรัสระหว่างจุฬาฯ กับองค์กรสหรัฐฯ หวั่นไทยถูกเชื่อมโยงต้นตอการระบาดในอนาคต ด้าน “สกลธี” รับปากนำเข้ากมธ. พร้อมเรียกทุกหน่วยงานแจงข้อเท็จจริง
วันที่ (25 มิถุนายน 2569) ที่รัฐสภา นายสกลธี ภัททิยกุล ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ รับหนังสือจาก นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้แทนกลุ่มแพทย์และจิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีความร่วมมือวิจัยไวรัสอันตรายระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับองค์กร EcoHealth Alliance ของสหรัฐอเมริกา โดยประธาน กมธ.ระบุว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุม และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง
นพ.อรรถพล กล่าวว่า กลุ่มคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ต้องการให้มีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ และการสูญเสียชีวิตประชาชนจำนวนมาก จึงเห็นว่าประเด็นเกี่ยวกับต้นตอของการระบาดและกระบวนการวิจัยเชื้อไวรัสควรได้รับการตรวจสอบอย่างรอบด้าน
นอกจากนี้ จากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในต่างประเทศ ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิจัยเชื้อไวรัสในห้องปฏิบัติการ และความเป็นไปได้ที่อาจเชื่อมโยงกับการระบาดในระดับโลก ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมควรได้รับคำตอบ โดยเฉพาะหากประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถูกหลอกใช้ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการใดก็ตาม ก็อาจส่งผลกระทบต่อประเทศในอนาคตได้
นพ.อรรถพล กล่าวว่า หากประเทศไทยถูกเชื่อมโยงกับกรณีดังกล่าว อาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ รวมถึงอาจถูกกล่าวหาหรือถูกโยนความรับผิดชอบ หากเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการแพร่ระบาดหรือการใช้อาวุธชีวภาพในอนาคต จึงขอให้คณะกรรมาธิการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และชี้แจงว่าการดำเนินการที่ผ่านมาเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือมีเจตนาปกปิดข้อมูลหรือไม่
พร้อมระบุว่า ก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินการวิจัยในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวและไม่ควรปล่อยให้เกิดข้อสงสัยในสังคม จึงต้องการให้คณะกรรมาธิการนำข้อมูลและหลักฐานทั้งหมดมาตรวจสอบอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาว่ามีข้อบกพร่องหรือเจตนาใดในการดำเนินการหรือไม่
ด้านนายสกลธี กล่าวว่า คณะกรรมาธิการจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม และจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการต่อไป