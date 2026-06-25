ก กลาง ขอ 1 สัปดาห์ นัด ป.ป.ช. ตรวจกระดาษคำตอบต้นฉบับ "สอบท้องถิ่น68" จากบัญชี 55,194 ฉบับใหม่ พบเรียกแล้ว สามรอบ 15,520 คน จ่ออีก 39,674 คน

มติ ก กลาง 3 ท้องถิ่น ขอ 1 สัปดาห์ ประสาน ป.ป.ช. -คู่สัญญา ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบต้นฉบับ "สอบท้องถิ่น68" จากผู้ถูกขึ้นบัญชี 55,194 ฉบับ ใหม่ทั้งหมด เชื่อมีผู้สอบผ่านจริง 40,000 คน ไล่น้ำเสียที่คาดมีถึง 9,000 คน ออกไป ยกเหตุมติให้ผู้สอบผ่านรายงานตัวเหมือนเดิม 1 ก.ค. เชื่อยังมี "คนสุจริต" ที่บางคนลาออกจากงานเดิม-จองที่พัก-ค่าเดินทาง พร้อมเข้าทำงานแล้ว จึงมีมติเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ด้าน ก.กลาง รับทราบ บัญชีผู้สอบได้ 10 กลุ่มภาค/เขต ใน 105 ตำแหน่ง รวม 55,194 คน เรียกบรรจุไปแล้ว สามรอบ 15,520 คน เหลือสะสมจ่อเรียกตัวอีก 39,674 คน
วันนี้ (25 มิ.ย.2569) แหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีหลายหน่วยงานเข้าจับกุมแก๊งทุจริตแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่น ปี 2568
ล่าสุด เมื่อเวลา 10.30 น. นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ หรือ โกแพ รมช.มหาดไทย ที่กำกับดูแลท้องถิ่น รวมถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) นั่งประธานการประชุม ก.กลาง ครั้งที่ 6/2569
โดยในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ 4.2 ได้มีการรายงานการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เรื่อง การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 ยกเว้นกลุ่มภาคใต้ เขต 1 และเขต 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569
และประกาศ กสถ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 เฉพาะศูนย์สอบภาคใต้ เขต 1 และเขต 2 ลงวันที่ 8 เมษายน 2569
แหล่งข่าวระบุว่า ก กลาง ได้รับทราบ บัญชีผู้ได้รับการขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขันได้ของกลุ่มภาค/เขต ทั้ง 10 กลุ่มภาค/เขต ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 105 ตำแหน่ง ผ่านและขึ้นบัญชี ทั้งหมด 55,194 คน
ที่ผ่านมา เรียกบรรจุไปแล้ว สามรอบ จำนวน 15,520 คน ทำให้เหลือยอดสะสมในการเรียกรายงานตัวอีกในบัญชี 39,674 คน
"รอบต่อไปๆ จาก 39,674 คน ยังต้องสะสมอยู่ต่อไป จนกว่าผลการสอบสวนของหน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ที่จะสามารถจัดเรียงบัญชีลำดับผู้สอบใหม่ได้เมื่อไร และจะสามารถ คัดน้ำดีไว้ ไล่น้ำเสียออก ซึ่งตามกระแสข่าว มีถึง 9,000 คน ที่ ป.ป.ช.ยึดกระดาษตรวจคะแนน ที่โกงเตรียมแก้ไขคะแนน"
ก.กลาง ยังรับทราบวา บัญชีสอบปี 2568 นี้ มีคนสอบผ่านจริง ๆ ไม่ต่ำกว่า 40,000 คน เชื่อว่า ป.ป.ช. ก กลาง และ กสถ. คงต้องตามหาความจริงให้ได้
มีรายงานว่า ต่อมา สถ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งวาระเร่งด่วน โดยยกมาพิจารณา เรื่องการประกาศใช้บัญชีสอบแข่งขันท้องถิ่น รอบ 3 ของ เขต 1-8 และรอบ 2 ของ ภาคใต้ เขต 1 และ 2 ที่ได้เรียกผู้ขึ้นบัญชีไว้แล้ว มารายงานตัว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ตามตำแหน่งว่างของ อปท.ที่ร้องขอใช้บัญชีมา
โดย กสถ.ได้มีมติให้ผู้สอบได้ มารายงานตัวและเลือก อปท.ลงไว้แล้ว และส่งเรื่องให้แต่ละ ก.จังหวัด ดำเนินการประชุมให้มีมติบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569
"ก กลาง ได้มีมติเสียงส่วนมาก จาก 21 คน ให้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้มารายงานตัว รอบ 3 และ รอบ 2 ดังกล่าวให้เรียบร้อย"
ซึ่งมติดังกล่าว ถือว่า บุคคลเหล่านี้ ได้ผ่านขบวนการรายงานตัวไปแล้ว แม้บางคนจะลาออกจากงานเดิมมาแล้ว เตรียมจองที่พัก จัดหาพาหนะ เตรียมพร้อมที่จะเข้าทำงานแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่สอบเข้ามาโดยสุจริต
"แต่หากผลการสอบสวนของ ป.ป.ช. พบว่ าใครเข้ามาบรรจุและแต่งตั้ง ใน 3 รอบที่ผ่านมามีส่วนร่วมในการทุจริตในการสอบแข่งขัน ก็ค่อยเช็ดบิลกันที่หลัง"
สำหรับหนังสือ ที่ สถ. สั่งชะลอฯ ออกไปก่อนหน้าที่ ทางฝ่ายเลขานุการ ก กลาง จะมีหนังสือแจ้งมติที่ประชุม ก กลาง ไปให้ ก จังหวัดถือปฎิบัติตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ขณะที่ นายธนนท์ พรรพีภาส รองอธิบดี สถ. กล่าวว่า หนังสือที่ออกมาเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ไม่ใช่คำสั่ง แต่เป็นหนังสือในเชิงการบริหารบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยชี้แจงถึงการออกหนังสือดังกล่าวว่าด้วยกระแสสังคม และการตรวจสอบทุจริตยังไม่ยุติ จึงอยากชะลอออกไปก่อน
"แต่ยอมรับว่าในที่ประชุมวันนี้เห็นว่า เป็นการคุ้มครองผู้สุจริตให้สามารถรายงานตัวได้ก่อน ส่วนใครที่พบว่าทุจริตก็ให้เพิกถอนเฉพาะราย"
เขาให้ความเห็นว่า ข้อสอบที่หลุดนั้นไม่ได้หลุดจาก สถ. และหลังจากนี้ สถ.จะทำหนังสือไปยัง ป.ป.ช. เพื่อขออนุมัติตรวจข้อสอบใหม่ทั้งหมด ซึ่งคาดการณ์โดยใช้การประมาณการตรวจข้อสอบจากครั้งที่ผ่านมา ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์.